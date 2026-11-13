Honda, elektrikli motosiklet konsepti EV Outlier’ı Milano’daki EICMA 2026’da ilk kez Avrupa’da sergiledi. Ön ve arka tekerleğinde ayrı elektrik motoru bulunan konseptte batarya gövdenin ortasına, sürücü selesi ise alışılmışın dışında alçak ve geride bir konuma yerleştirildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İlk kez 2025 Japonya Mobilite Fuarı’nda gösterilen EV Outlier, Honda’nın 2030 sonrası elektrikli motosikletler için geliştirdiği bir tasarım çalışması. Konseptin gövde biçimini belirleyen temel karar, motorların tekerlek göbeklerine taşınması oldu. Böylece orta bölüm bataryaya ayrılırken süspansiyon elemanları da gövdenin altına yatay olarak yerleştirilebildi.

Honda’dan dikkat çeken tasarım! 2030 sonrası elektrikli motorlar böyle görünecek

ÖN VE ARKA MOTOR BAĞIMSIZ KONTROL EDİLİYOR

İki motor sayesinde her iki tekerlek de tahrik alıyor. Honda’nın tasarım ekibine göre ön ve arka motorun ayrı ayrı kontrol edilebilmesi, sürüş koşullarına göre her tekerleğe iletilen torkun ayarlanmasına imkan veriyor. Sürücü de kokpit üzerinden ön motorun tork ayarını değiştirebiliyor.

Honda, sele yüksekliğini düşürürken ön gövdeyi daha hacimli bırakarak oturma konumunu tasarımda belirginleştirdi. Selenin arkasındaki sırt desteği ise sert hızlanmalarda sürücüyü desteklemek ve virajlarda kalçasını dayanak olarak kullanmasına imkan vermek üzere şekillendirildi.

Honda’dan dikkat çeken tasarım! 2030 sonrası elektrikli motorlar böyle görünecek

AYNALARIN YERİNİ KAMERALAR ALDI

EV Outlier’ın ince ve geniş gösterge paneli iki bölümden oluşuyor. Üst ekran temel sürüş bilgilerini, alt ekran ise sürüş modlarını, ön motorun tork ayarını ve her iki tekerleğin anlık durumunu gösteriyor. Yatış açısı da dijital arayüzden takip edilebiliyor. Geleneksel aynaların görevini ise kamera sistemi üstleniyor.

Honda’dan dikkat çeken tasarım! 2030 sonrası elektrikli motorlar böyle görünecek

Honda, EV Outlier’ın motor gücünü, batarya kapasitesini ve menzilini henüz açıklamadı. Markanın seri üretim için geliştirdiği elektrikli motosikleti WN7 ise WMTC ölçümünde 140 kilometre menzil sunuyor ve hızlı şarjla bataryasını yaklaşık 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e doldurabiliyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala