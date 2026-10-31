Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul'da sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Ergun'un, soruşturma çerçevesinde "rüşvet almak" ve "örgüt üyeliği" iddialarıyla gözaltına alındığı belirtildi.
Öte yandan, fon soruşturması kapsamında daha önce de çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilmişti. Soruşturmanın, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve yatırım fonlarına ilişkin iddialar kapsamında sürdüğü biliniyor.