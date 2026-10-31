Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı
Başlık ResmiBorsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Kaydet
|

İstanbul'da sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ergun'un, soruşturma çerçevesinde "rüşvet almak" ve "örgüt üyeliği" iddialarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan, fon soruşturması kapsamında daha önce de çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilmişti. Soruşturmanın, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve yatırım fonlarına ilişkin iddialar kapsamında sürdüğü biliniyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Fon soruşturmasında Bulls ve Lydia yöneticilerinin mal varlıklarına tedbir konuldu
TASARRUF ORTAĞIM

Fon soruşturmasında Bulls ve Lydia yöneticilerinin mal varlıklarına tedbir konuldu
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.