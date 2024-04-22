Borsada 10.000 bu hafta mı? Bu hisselere dikkat!

Borsada son dakika! BİST100 endeksi için nisan sonuna kadar 10.500-10.700 beklentileri artarken; analistler, “9400 desteğinin korunması çok önemliydi. Şimdi 9850 direnci ve daha yukarılara doğru hareketlilik devam edebilir. Banka ve Holding hisseleri, yeni zirvelere giderken yine öncü olabilirler” değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Geçen hafta boyunca jeopolitik risklerin gölgesinde zayıf bir performans sergileyen borsa endeksi, cuma günü öğleden sonra gelen alımların da etkisiyle, %1,13 gibi sınırlı bir değer kaybı ile haftayı tamamladı. 19 Nisan işlemlerinde özellikle banka hisselerine kuvvetli alım geldiği görülürken, endeks 9693 puandan kapanış gerçekleştirdi. Bayram öncesi haftada 9849 ile tüm zamanların zirvesini gören endeks, son durumda zirvesinin de %1,16 gerisinde bulunuyor.

YIL BAŞINDAN BERİ %29,75 GETİRİ

Borsada yılbaşından itibaren yükseliş %29,75 ve son bir aylık getiri %8,55 olarak gerçekleşirken; son kapanış itibarıyla 5 günlük ortalama 9700 ve 22 günlük ortalama 9330 seviyesinde bulunuyor. Endeksin cuma günü 9400’e yakın yerlerden yukarı yönelmesi, bu seviyeyi önemli destek olarak teyit etti. Cuma öğleden sonra; Fitch’in, bu hafta çarşamba günü Türkiye paneli düzenleyeceğine dair haber de borsada alımları destekledi. 8 Mart’ta Fitch; Türkiye’nin notunu artırmış, görünümü pozitife çevirmişti.

HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKABİLİR

Borsada yükselişin devam etmesi halinde 10,700’e varabilecek hareketlerin yaşanabileceğini aktaran Ekonomist Tuncay Turşucu; “Geçen hafta endeks değer kaybetmesine rağmen Bankacılık sektöründe %3,98 yükseliş yaşandı. 22 Mart ile biten hafta ve sonrasındaki dört haftada yabancılar borsada 1 milyar 218 milyon dolarlık alım yaptı. Endeksin 9400’e yakın yerlerden yukarı yönelmesi anlamlı. Ancak bundan sonraki hareketler de ağırlıklı olarak bankalar kanalıyla olacak gibi görünüyor” dedi.

ENDEKSTE BU SEVİYEYE DİKKAT

Ekonomist Sadık Mazanoğlu da BİST100’ün bu ayın sonuna kadar 10.500 seviyesini test edebileceğini belirterek, “BİST30 endeksine dahil hisseler arasında yabancıların ilgi gösterdiği, geride kalmış ve bilançoları sağlam şirketler bundan sonra daha fazla tercih edilebilir” şeklinde konuştu. Dinamik Yatırım Menkul Değerler Satış Müdürü Hande Eğilmez Eniş de; holdinglerin, Bankacılık sektör hisselerinin gerisinde kaldığını belirterek, bundan sonraki süreçte Sabancı Holding’in öne çıkabileceğini öngördü.