Borsanın şampiyonu Fenerbahçe oldu! Yüzde 69 kazandırdı

Süper Lig’de şampiyonluğu son ana kadar kovalayan Fenerbahçe yatırımcısının yüzünü borsada güldürdü.

Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, dört büyükler içerisinde lig başlangıcından bu yana en çok kazandıran takım hissesi oldu. Ağustos başında 73,7 liradan işlem gören FB hisseleri 127 TL’ye kadar yükseldikten sonra dün 107 TL seviyesini gördü. Ağustos başından beri FB hisseleri yüzde 69 artış gösterdi. FB hisseleri bu artış oranıyla ezeli rakiplerini geride bıraktı. Futbolda sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray hisseleri ise ağustos başından bu yana yüzde 31,6 kazandırdı. Söz konusu dönemde GS hisseleri 6,72 liradan 10,88 liraya kadar yükseldi. Dün ise 8 lira seviyelerinden işlem gördü.