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Borsaya ilgi tam gaz devam mı? Üst üste dört hafta yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsaya ilgi tam gaz devam mı? Üst üste dört hafta yükseldi
Mkk, Pay Senedi, Borsa Istanbul, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısını açıkladı. MKK verilerine göre; yatırımcı sayısı dört hafta üst üse yükseldi. Geçen hafta 120 bin artış gösteren toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 346 bin 500 oldu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 8 Mart ile sona eren haftaya ait pay senedi yatırımcı sayısını açıkladı. Bu sayı bir önceki haftaya göre 120 bin 69 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 226 bin 431'den 8 milyon 346 bin 500'e yükseldi. Pay senedi değeri ise 12,58 trilyon liradan 12,61 trilyon liraya yükseldi.

ÜST ÜSTE YÜKSELDİ

Borsaya dört haftada 1 milyon 146 bin 64 yeni giriş gerçekleşti. Bu da Borsa İstanbul’a yatırımcı girişi üst üste dört haftadır devam ettiği anlamına geliyor. Yatırımcı sayısı Aralık 2023'te 8,6 milyona ulaşmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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