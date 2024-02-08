Boykotların ardından sürpriz gelişme! Starbucks Türkiye el değiştiriyor

İsrail'e desteği nedeniyle protesto edilen Starbucks, Türkiye'de el değiştiriyor. ABD'li Apollo Global Management, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki Starbucks mağazalarını işleten Alshaya Group'un franchise'daki yüzde 30'luk azınlık hissesini satın almak için görüşmelere başladığını açıkladı. Alshaya, Türkiye'deki 681 Starbucks şubesinde 8 binden fazla kişiyi istihdam ediyor.

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'daki Starbucks şubelerini işleten Kuveytli Alshaya, işletmedeki yaklaşık yüzde 30'luk bir azınlık hissesini satmak istiyordu. Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD'li Apollo Global Management bu hisselere talip oldu. Kaynaklar, şirketin, Alshaya Gorup ile hisselerin satın alınması ile ilgili görüştüğünü söyledi.

Starbucks, Türkiye genelinde İsrail'e yönelik desteği nedeniyle boykot ediliyordu.

TÜRKİYE'DE 8 BİNDEN FAZLA KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Alshaya Group, şu anda Starbucks'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki şubelerini işletiyor. Bu bölgede; Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Starbucks mağazaları yer alıyor.

Türkiye'de 681 şubesi bulunan şirket, bu kapsamda 8 binden fazla kişiyi istihdam ediyor.

ALSHAYA SUUDİ ARABİSTAN İLE DE GÖRÜŞÜYOR

Kaynaklardan iki kişi daha önce hisseyi satın almak için kısa listeye alınan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) da hala görüşmelerde yer aldığını söyledi.

Kuveytli grubun Starbucks birimi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kazakistan ve Azerbaycan'da olmak üzere 13 ülkede yaklaşık 2 bin satış noktası işletiyor.

Şirketin değeri, Rusya'dan çekilmeden önce 2022'de 4 milyar ila 5 milyar dolar arasındaydı.

RUSYA'DAN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Olası bir hisse satışı anlaşması, 1999 yılından bu yana Alshaya ailesi tarafından yönetilen şirketin yatırımcı tabanını da genişletmesi bekleniyor. Alshaya, 2022 yılında Rusya'dan çekilmiş ve ülkedeki 130 Starbucks şubesini kapatmak zorunda kalmıştı.

Grup Türkiye'de 681, Suudi Arabistan'da 484, Birleşik Arap Emirlikleri'nda 319, Kuveyt'te 218, Katar'da 72, Bahreyn'de 55, Mısır'da 80, Lübnan'da 42, Ürdün'de 32, Umman'da 22, Fas'da 18, Kazakistan'da 31, Azerbaycan'da 6 mağazayı işletiyor.

1890 yılında kurulan Alshaya, The Cheesecake Factory, Shake Shack ve Pottery Barn gibi popüler Batılı markaların işletme hakkına sahip bölgedeki en büyük perakende şirketlerinden biri.

DÜNYA GENELİNDE PROTESTO EDİLİYORDU

Starbucks, İsrail'e yönelik desteği nedeniyle dünya genelinde uzun süredir protesto ediliyor. ABD'de Starbucks Çalışanları Birliği, greve giderken, Türkiye ve diğer ülkelerde ise 'Starbucks ürünlerini almayın' çağrısında bulunuluyor.

Boykotun sonuç vermesiyle birlikte Starbucks'ın değeri 20 günde 12 milyar dolar azaldı. Şirket, İslam ülkelerindeki pek çok pazarda küçülmeye giderek birçok şubesini kapatmak zorunda kaldı. Öyle ki Fas'taki Starbucks, iflas ederek 15 Aralık'ta ülkeyi terk etti.

GAZZE'DEKİ KATLİAMI 'ÇATIŞMA' OLARAK NİTELEDİ

Firma çeşitli yollarla satışlarını artırmayı denedi. İnternet sitesi üzerinden soru-cevap formatında bir yazı yayımlayan şirket, boykotun gereksiz olduğunu öne sürdü.

Gazze konusunda "Sosyal medya ve haber kanallarında dolaşan yanlış haber ve bilgilere cevap olarak Starbucks’ın inandığı ve savunduğu değerler hakkındaki gerçekleri paylaşmak isteriz" ifadesini kullanan Starbucks, Gazze'de aylardır devam eden katliamı yok sayarak İsrail'in soykırımını 'çatışma' olarak niteledi.