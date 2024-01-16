Starbucks'tan küstah savunma! 'Boykot etmeyin' açıklamasında bile İsrail'i destekledi

16 Ocak 2024 17:17 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 17:17

ABD merkezli küresel kahve zinciri Starbucks, 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen markalar arsındaki yerini aldı. Aylardır boykot edilen firmanın hisseleri adeta çakıldı. Finansal zorluklar yaşayan firma, internet sitesi üzerinden yayımladığı 'soru-cevap' formatındaki yazıyla, boykotun gereksiz olduğunu öne sürdü.

STARBUCKS 3 HAFTADA 12 MİLYAR DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Şirketin hisseleri sadece 20 gün içinde 12 milyar dolar değer kaybetti. Üst üste 12 gün boyunca değer kaybeden hisseler, 1992'de halka açılmasından bugüne yaşanan en büyük düşüş serisini gördü.

Boykotun başlamasının ardından İslam ülkelerindeki pek çok pazarda daralmaya giden şirket, birçok şubesini kapattı. Fas'ta iflas eden kahve zinciri, 15 Aralık tarihinde ülkeyi terk etti.

Öte yandan ABD'de, 200'den fazla Starbucks şubesinin ekonomik zorluklar nedeniyle kapanmanın eşiğine geldiği iddia edildi.

İNDİRİM KAMPANYASI VE BAŞÖRTÜLÜ REKLAMLAR

Boykotu bertaraf etmek ve kaybettiği müşterilerini geri kazanmak için yoğun çaba sarf eden Starbucks, indirim kampanyası başlattı. İndirimlerin firmaya fayda getirmemesinin ardından Londra'da bir AVM'de bulunan şubesinin vitrinine başörtülü kadın figürü ekledi. Ancak bu çabalar da sonuç vermedi.

STARBUCKS'TAN KENDİNİ AKLAMAK İÇİN YENİ HAMLE

Son olarak Starbucks, kaybettiği müşterilerini geri kazanmak için bir açıklama yayımladı. Firmanın internet sitesi üzerinden yayımlanan 'soru-cevap' formatındaki açıklamalarda, "Sosyal medya ve haber kanallarında dolaşan yanlış haber ve bilgilere yanıt olarak Starbucks’ın inandığı ve savunduğu değerler hakkındaki gerçekleri paylaşmak isteriz" diyerek İsrail'i desteklediği yönündeki iddiaları yalanladı.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Bahsi geçen açıklamanın ardından kamuoyu ve İsrail ile ilgili bir dizi soruyu cevaplayan firma, Gazze'de aylardır devam eden katliamı yok sayarak İsrail'in soykırımını 'çatışma' olarak niteledi. Boykotun ardından yön değiştiren Starbucks'ın tarafsız kalma çabasına giriştiği görüldü. Bu çabaya rağmen, Gazze'deki katliamı bir çatışma olarak tanımlayarak İsrail'den yana olduğunu bir kez daha belirtmiş oldu.

Starbucks Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda, çeşitli sorulara şu cevaplar verildi:

"Starbucks devam eden İsrail-Gazze çatışmaları hakkında ne açıklamada bulundu?"

"Starbucks olarak 'insanlığı' ve insanlık değerlerini savunuyoruz. Şiddeti, masumların hayatlarını kaybetmelerini ve bir silah haline gelen nefret dilini kınıyoruz. Bu pozisyonumuzu değiştirmeden korumaya devam edeceğiz.

Sosyal medyada yayılan yalan haberlere ve asılsız beyanların aksine Starbucks markasının herhangi bir siyasi oluşumla ilgilisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Şirket gelirleri ve kârı, herhangi bir hükümeti veya askeri operasyonu finanse etmek için asla kullanılmamıştır ve kullanılmayacaktır."

"Starbucks’ın Orta Doğu’da bir varlığı var mı?"

"Starbucks 20 yıldan uzun bir süredir Orta Doğu’da faaliyet göstermekte. Bölge genelinde yaklaşık 21 bin yeşil önlüklü partnerimiz ile her gün milyonlarca misafire hizmet vermektedir. Bölgedeki iş ortağımız Alshaya Group, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık 2 bin Starbucks mağazasını işletmektedir.

Mağazaların misafirlere hizmet verdiği ülkeler arasında Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Azerbaycan bulunuyor.

Sosyal medyada yayılan yalan haberlere ve asılsız beyanların aksine Starbucks markasının herhangi bir siyasi oluşumla ilgilisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Kârımızı asla herhangi bir hükümeti veya askeri operasyonu finanse etmek için kullanmadık ve kullanmayacağız."

"Starbucks siyasi bir oluşum mu?"

"Hayır, Starbucks markasının herhangi bir siyasi oluşumla ilgilisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Kârımızı asla herhangi bir hükümeti veya askeri operasyonu finanse etmek için kullanmadık ve kullanmayacağız."

"Starbucks neden Workers United sendikasına dava açtı?"

"Starbucks, partnerleri/çalışanları ve mağaza operasyonlarının güvenliğini sağlamak ve Workers United’ın markanın adını ve logosunu kullanmaması için dava açtı. Sendikanın Ekim ayının başlarında Orta Doğu’daki çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada şirketimizin logosu ve adı kullanılarak yayınlandı.

Bu beyanlar daha sonra Workers United ve bağlı kuruluşları/temsilcileri yerine yanlışlıkla Starbucks’la ilişkilendirildi. Bu beyanların Starbucks’la ilişkilendirilmesi kafa karışıklığı oluşturarak partnerimiz / çalışanlarımıza yönelik tehditlere, mağazalarımıza zarar verilmesine ve boykot çağrılarına yol açtı.

Starbucks, herkesin gerek Orta Doğu’daki çatışmalar gerekse diğer siyasi ve sosyal konular hakkında kendi görüşlerini ifade etme hakkına saygı duyuyor. Bununla birlikte, bu tür görüşler ifade edilirken marka adının ve logolarının izinsiz kullanılmasını kesinlikle onaylamıyor."

"Starbucks ve işçi sendikaları arasında neler oluyor?"

"Yapılan değerlendirmede çok açık ve net olarak Starbucks’ın “sendika karşıtı bir ajandası” olduğuna dair herhangi bir kanıt ortaya çıkmamıştır. Aynı değerlendirme şirketin, partnerlerinin/çalışanlarının bir araya gelme haklarına saygı gösterdiğini ve adil bir şekilde yürütülen seçimler aracılığıyla kolektif olarak örgütlenme haklarını güvence altına aldığını da doğrulamaktadır.

Değerlendirmede ayrıca, Starbucks'ın sendika hakkında ve toplu sözleşme prensiplerine uygun şekilde hareket ettiği sonucuna varıldı. Elbette belirtilen taahhütlerin ve sözleşme prensiplerine uyumu için yapılması gereken şeyler de bulunmaktadır."