Bu fonlardaki getiriler, altını bile solladı! Tahvil faizleri 2 ayın dibinde...

Nisan ayında 48,68 ile zirve yapan 2 yıllık tahvil faizi, dün 43,81’e kadar geriledi ve son 2 ayın dibini gördü. Tahvile yatırım yapan borçlanma araçları fonlarındaki getiriler ise aylık bazda %5,85’e kadar ulaştı. Böylece borçlanma araçları fonları son 1 ayda getiride; altın, döviz, borsa ve mevduatı geride bıraktı ve reel olarak da kazanç sağladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl- Tahvil faizlerinde nisan ayında görülen zirvenin ardından dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi 15 Nisan’da 48,68 ile bu yılın zirve seviyesini gördü. Söz konusu tarihten itibaren yönünü aşağı çeviren gösterge tahvil dünkü işlemlerde 43,81 seviyesine kadar geriledi ve son 2 ayın dip seviyesini gördü. Böylece tahvil faizinde geçen ay test edilen zirvenin ardından %10’luk bir düşüş de gerçekleşti.

YABANCILARIN ALIMI ARTTI

TCMB’nin “TL’yi destekleyen politikaları” ve “enflasyonla kararlı mücadele” adımlarının ardından, özellikle yabancı yatırımcıların Türk tahvillerine ilgisi yeniden artmaya başladı. Son iki haftada dikkat çeken girişler yaşanıyor. 9 Mayıs ile sona eren haftada 933,7 milyon dolar olan yabancının tahvil alımı, 16 Mayıs haftasında 1.875,6 milyar dolara yükseldi. Böylece tahvilde 2 haftalık yabancı alımı yaklaşık 2 milyar 809 milyon doları buldu.

FAİZ DÜŞTÜKÇE, GETİRİ ARTIYOR

Tahvile yapılan yatırımlarda, faizler düştükçe getirilerin de arttığı biliniyor. Bu denklem, son 1 aylık süreçte tahvil ağırlıklı yatırım yapan borçlanma araçları fonlarındaki getirinin de yükselmesini beraberinde getirdi. Önceki ay “nominal” olarak da negatif getiri sunduğu görülen borçlanma araçları fonlarındaki getiriler, geride kalan 1 aylık dönemde %5’i de aştı.

EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR

TEFAS tarafından açıklanan verilere göre; 28 Nisan- 27 Mayıs tarih aralığını kapsayan son 1 aylık dönemde en çok kazandıran 10 borçlanma aracı fonu ve getirileri şöyle gerçekleşti:

1-AK2- AK Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %5,8577

2-FIT- FİBA Portföy Borçlanma Araçları TL Fonu: %5,6897

3-DUV- DENİZ Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %5,5220

4-TRJ- TERA Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu: %5,4617

5-YVB- YAPI KREDİ Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %5,4142

6-OBI- OYAK Portföy İkinci Borçlanma Araçları TL Fonu: %5,2709

7-TBT- TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu: %5,2594

8-GUV- GARANTİ Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %5,1538

9-APT- AK Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %4,9692

10-TZT- ZİRAAT Portföy Borçlanma Araçları TL Fonu: %4,8807

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Borçlanma araçları fonları son 1 aylık dönemde %4 civarında gerçekleşen TL mevduat ve para piyasası fonlarından daha yüksek getiri sağladı.

-Aynı zamanda aylık %3 olan enflasyonun da üzerine çıkarak reel getiri sundu.

-Dövizin de çok üzerinde artış sergileyen borçlanma araçları fonları; mayısta sadece %0,55 prim yapan ons altını ve aynı dönemde %1,49 yükselen BİST 100 endeksini de getiride geride bıraktı.

DİKKATLER MAYIS TÜFE’DE…

Analistler, tahvil faizlerinde yaşanabilecek muhtemel yukarı hareketlerde borçlanma araçları fonlarının getirilerinin de düşebileceği uyarısında bulunarak; gelecek hafta açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamlarının önemli olduğunu, beklenti dahilinde ya da daha düşük gelecek bir TÜFE verisinin, faizde indirim beklentisini de öne çıkarabileceğini ifade ediyor.