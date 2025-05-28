320 bin yatırımcı borsadan çıktı! Alternatif getiriler yükselince...

BİST 100 endeksi son kapanışını 9.213 puandan yaptı ve yıl başından itibaren %6,25 geriledi. Yüksek faiz ortamı borsayı etkilemeye devam ederken, mayıs enflasyonunun düşük gelmesi halinde endeksin buradan destek bulabileceği ifade ediliyor. Bu yıl altın, mevduat ve fonlardaki alternatif getirilerin artması ve yatırımcılar tarafından bu ürünlerin daha fazla tercih edilmesi ile birlikte, borsada da yatırımcı sayısı 320 bin kişi azaldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %1,41 değer kaybederek 9.213 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks yılbaşından itibaren de %6,25 geriledi.

Dünkü işlemlerde BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında; RALYH, PASEU, SKBNK, ARDYZ ve EREGL %6,16-%1,19 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu. BSOKE, OBAMS, GUBRF, KOZAL ve BTCIM ise %-9,95-%-3,82 arası düşüşle en fazla gerileyen hisseler arasında yer aldı.

En fazla para girişi EREGL, ASELS, ISCTR, BIMAS ve VSNMD hisselerinde gerçekleşirken; GUBRF, THYAO, BINHO, FROTO ve KOZAL para çıkışında ilk 5 hisse arasında yer aldı.

ALTERNATİF GETİRİLER YÜKSELİŞTE

Analistler, son dönemde para piyasası fonları ve borçlanma araçları fonlarının yanı sıra TL mevduat faizlerinin de getirilerinin arttığını belirterek, “Risk seviyesi daha düşük alternatif yatırım araçlarındaki aylık getirinin %4 ve üzerine çıkması, bu enstrümanların borsaya rakip olarak güçlenmelerini de beraberinde getirdi. Ayrıca altın da bu yıl yaklaşık %25 getiri ile önemli bir alternatif olarak öne çıktı” diye konuşuyor.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Gelecek hafta açıklanacak mayıs enflasyon rakamlarının, faizlerin seyri açısından da önemli olduğunu belirten analistler “BİST 100’de tam anlamıyla bir rahatlama için faizlerde yeniden indirim döngüsünün başlaması önemli. 9650’nin aşılması ve üzerinde kalıcılık, pozitif görünümü destekleyebilir” diyerek, endekste 9050-8880 bandının ise ana destek olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

BİST 100’DE %75 İSKONTO

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; BİST 100 endeksinin 12 aylık ileri F/K oranının 3,1 seviyesinde olduğu ancak MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksinde bu oranın %18,1’e yükseldiğine dikkat çekildi. Analizde; söz konusu rasyonun, BİST 100’ün, benzerlerine göre %75 iskontolu işlem gördüğüne de işaret edildi.

YATIRIMCI SAYISI AZALIYOR

Bu arada MKK tarafından 26 Mayıs tarihi itibarıyla son açıklanan verilere göre borsada yatırımcı sayısı 6 milyon 560 bin kişiye geriledi. Bu yılın başında yatırımcı sayısı 6 milyon 880 bin kişi olarak açıklanmıştı. Böylece yaklaşık 320 bin kişi bu yıl borsadan uzaklaştı. Ekim 2023’te 8,6 milyon kişi ile yatırımcı sayısında rekor seviye görülmüştü.