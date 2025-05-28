Zirvede patinaj çekiyor! Bitcoin’de 2 hafta sonra bir ilk…

Bitcoin’i geçen hafta 112 bin dolar rekoruna götüren süreçte ABD’li yatırım fonlarından (EFT) gelen yüklü para girişi öne çıkmıştı. Sadece geçen hafta 2,75 milyar dolarlık giriş yaşanmıştı. Dünkü işlemlerde ise 14 Mayıs sonrasında ilk defa yaklaşık 24 milyon dolarlık “sınırlı para çıkışı” gözlemlendi. 28 Mayıs 2025 BTC fiyatı 108 bin 800 dolara yakın denge arayışını sürdürürken; analistler, BTC’de 106 bin 800 doları ilk ana destek olarak gösteriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de 22 Mayıs’ta görülen 112 bin dolar zirvesinin ardından “sınırlı da olsa” kâr satışları takip ediliyor. 28 Mayıs 2025 BTC fiyatı 108 bin 800 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. BTC, rekor seviyenin yaklaşık %2,85 gerisinde bulunuyor.

2 HAFTA SONRA PARA ÇIKIŞI

BTC’yi rekora götüren süreçte ABD’li yatırım fonları (EFT) kanalından gelen yüklü para girişleri öne çıkmıştı. Sadece geçen haftaki işlemlerde BTC’ye 2,75 milyar dolarlık para girişi yaşanmıştı. Dünkü işlemlerde ise 14 Mayıs sonrası ilk defa para çıkışı yaşandı. Ancak çıkış 24 milyon dolarla ‘sınırlı’ kaldı.

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BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, Bitcoin’de önceki zirve olan 109 bin 400 dolar ve son rekor seviyeye işaret eden 112 bin dolar bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını belirterek, “Bundan sonraki süreçte para girişi kritik olacak. Aşağıda 106 bin 800 dolar ilk ana destek olarak takip edilmeli” uyarısında bulunuyor.

DİKKATLER JAPON TAHVİLLERİNDE…

Son dönemde Japon tahvil faizlerinin yükselmesi ve “Japon yeni ile borçlanarak daha riskli varlıklara yatırım yapma” olarak bilinen “carry trade” işlemlerinin sorgulanmaya başlanması, kripto paralar cephesinde de takip ediliyor. Söz konusu likidite riskinin, kriptolara da bulaşmasından korkuluyor.

BTC’DE 2 ÖNEMLİ SİNYAL

Bu arada Bitcoin arzının %99 gibi büyük çoğunluğunun kârda olduğu belirtilerek; bu verinin, piyasanın aşırı ısındığına ve “kısa vadede” alım iştahını düşürdüğüne dikkat çekiliyor. Öte yandan elinde 10 bin adet ve üzeri BTC tutan cüzdanlarda da mayısta “birikim” yerine “dağıtımın” başladığı ifade ediliyor. Analistler, her iki sinyalin de “kısa vadede” fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ediyor.