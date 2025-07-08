Bu ilçede yaşayan kadınların emeği boşa gitmiyor: Sadece 6 ayda kazançları 1 milyon lirayı aştı

Antalya'da kadınların el emeği ürünlerinin satıldığı Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon lirayı aşkın kazanç getirdi. Satışı en çok yapılan ürünler ise gıdada oldu.

Kadınların el emeği ürünleri Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kazanca dönüşüyor. İlçe belediyesi, 2022'de Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nı açtı, kadınların üretime katılmasını sağladı.

İlk etapta 20 kooperatifle yola çıkan mağaza, bugün 36 kadın kooperatifinin ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Ocak - Haziran döneminde satılan 9 bin 704 ürünle kadın kooperatifleri toplam 1 milyon 581 bin 390 TL kazanç elde etti. En çok tercih edilen ürünler arasında gıda ürünleri öne çıktı.

ERİŞTEDEN REÇELE YOK YOK...

Mağazada konsinye satış modeli uygulanıyor. Her kooperatife ayrı raf tahsis ediliyor ve ürünler doğrudan üretici kooperatifin belirlediği fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürünün yanı sıra, el emeği hediyelik eşyalar da raflarda yer alıyor.