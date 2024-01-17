Bütçede aslan payı milli enerjiye veriliyor! Gabar ve Sakarya’ya dev yatırım

17 Ocak 2024 17:16 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 17:18

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi başta olmak üzere üretim alanlarımızı genişletmek ve üretimi artırmak için yaklaşık 100 milyar liralık yatırım planlıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında 327 bin metre arama, 399 bin metre üretim sondajı yapacağız” dedi.

Bakan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik iletim alt yapısına da önemli miktarda yatırım yapacaklarını vurguladı. Buna göre; 2024 yılında doğal gaz depolama kapasitelerinin artırılması, doğal gaz iletişim hattı yapımı ve modernizasyonu, doğal gaz ulaşmayan yerlere doğal gaz arzı sağlanması gibi faaliyetler kapsamında BOTAŞ, 29 milyar lira yatırım gerçekleştirecek.

TEİAŞ ise elektrik iletim hatları ve trafo yatırımlarına 28 milyar lira kaynak aktaracak. Böylece diğer yatırımlarla beraber 2024 yılında enerji ve madencilik sektörüne yapılan toplam kamu yatırımı 181,7 milyar lirayı bulacak.

Bakan Bayraktar özel sektörün katkısı ile her yıl 5 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi santralini devreye alacaklarını belirterek, hedefin 2035 yılına kadar mevcut kurulu güce toplam 60 bin megavatlık ilave yenilenebilir kurulu gücü eklemek olduğunu söyledi.

Bayraktar, yayımlanan 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı hatırlatarak 2030 yılına kadar 20,2 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı yapılacağını, bu sayede 2040 yılına kadar 46 milyar dolar tasarruf sağlanacağını da ifade etti.