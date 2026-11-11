Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakları projesi kapsamında, vatandaşlara 35 TL karşılığında 3 çeşit sıcak yemek hizmeti sunuluyor. Kent genelinde 35'i merkez ilçelerde, 18'i Tarsus'ta, 4'ü Erdemli'de ve 1'i Silifke'de olmak üzere 58 noktada hizmet veren proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyon porsiyon sıcak yemek, vatandaşlara ulaştırıldı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen mahalle mutfakları projesi, dar gelirli vatandaşların sağlıklı, besleyici ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesine ait aşhanelerde gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan yemekler, tek kullanımlık ambalajlarda vatandaşlara sunuluyor.

58 NOKTADA YEMEK DAĞITIMI YAPILIYOR

Mahalle mutfaklarının, hafta içi her gün 16.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verdiği kaydedildi. Kent genelinde 35'i merkez ilçelerde, 18'i Tarsus'ta, 4'ü Erdemli'de ve 1'i Silifke'de olmak üzere toplam 58 noktada sürdürülen hizmet kapsamında, günlük 3 binden fazla kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Büyükşehir belediyesinden ucuz yemek hamlesi: 3 çeşit sadece 35 TL

35 TL'YE 3 ÇEŞİT YEMEK VERİYORLAR

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, mahalle mutfakları projesinin 2020 yılında hayata geçirildiğini belirterek, hizmet sayesinde dezavantajlı vatandaşların uygun fiyatlı, sağlıklı ve besleyici yemeklere ulaşabildiğini söyledi. Yazgı, "Görevli gıda mühendislerimizin hazırlamış olduğu menüler ile vatandaşımız 35 TL ücret karşılığında 3 kap sıcak yemeğe ulaşabiliyor." dedi.

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"BUGÜNE KADAR 4,5 MİLYON PORSİYON SICAK YEMEK DAĞITILDI"

Yazgı, "Projenin başladığı günden bu yana ise yaklaşık 4,5 milyon porsiyon sıcak yemek vatandaşların sofralarında yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, toplumsal dayanışmayı büyütmek adına çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir belediyesinden ucuz yemek hamlesi: 3 çeşit sadece 35 TL

Özellikle dezavantajlı grupların ve öğrencilerin projeye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yazgı, hizmetle vatandaşların bütçelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, uygun fiyatlı yemek almak isteyen vatandaşları yararlanmaya davet etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mersin Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMersin

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