Ayvalık Belediyesi’nin Öğrenci Kent Lokantaları ikinci yılına girdi. Her gün 1.700 öğrencinin yemek yediği lokantalarda 3 çeşit yemek ve meyve 50 liradan satılıyor.

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Bir bardak çayın 30, bir fincan kahvenin 100 liraya ulaştığı günümüzde, Ayvalık’ta öğrenciler üç çeşit yemek ve meyveyi 50 liraya yiyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yaşama geçirdiği Öğrenci Kent Lokantaları, ikinci yılında da öğrencilerin sofrasını şenlendirmeye, aile bütçelerine nefes olmaya devam ediyor.

4 çeşit yemek 50 TL! Belediyeden öğrencilere büyük jest

HER GÜN 1.700 ÖĞRENCİ FAYDALANIYOR

Boğaziçi Otel’in altındaki ve Adliye arkasındaki iki şubede hizmet veren Öğrenci Kent Lokantaları’ndan her gün yaklaşık 1.700 öğrenci yararlanıyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında iki lokantada toplam 86 bin 624 tabldot yemek servis edildi.

Menü her gün değişiyor. Öğrenciler öğle yemeğine mutlaka bir çorbayla başlıyor; bir gün domates, başka gün mercimek ya da ezogelin çorbası çıkıyor. Ana yemekte ise kıymalı patatesten piliç şinitzele, hindi etli soteden İzmir köfteye kadar farklı seçenekler sofraya geliyor. Mantı günü öğrencilerin en çok beklediği günlerden biri. Köri soslu kremalı tavuk da sevilen yemekler arasında. Öğrencilerin favorileri arasında tavuk döner, patates kızartması ve ayran üçlüsü başı çekiyor.

Yemeğini bitiren öğrenciler için acele etmek gerekmiyor. Zamanı olanlar masada arkadaşlarıyla sohbet ederken meyvesini de yiyor. Böylece yalnızca karınlarını doyurmakla kalmıyor, okul temposunun arasında soluklanabilecekleri sıcak ve samimi bir ortam da buluyorlar.

4 çeşit yemek 50 TL! Belediyeden öğrencilere büyük jest

ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN BÜYÜK DESTEK

Öğrencilerin bütçelerini zorlamadan sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklere ulaşabilmelerini önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklerle öğrencilerimizin enerjisini artıracak bir ortam hazırladık. Lokantalarımız Ayvalık Belediyesi’nin tam sorumluluğunda, titizlikle öğrenciler için hazırlandı. Çünkü sizler Ayvalık’ın geleceğisiniz" dedi.

Öğrenci velilerinin bütçelerine destek olmayı da önemsediklerini vurgulayan Ergin, "Geçtiğimiz yıl öğrencilerden ve velilerden büyük destek aldık. Bu da bize güven verdi. Yeni dönemde de aynı heyecanla devam ediyoruz. Her iki Öğrenci Kent Lokantamızda gençlerimiz üç çeşit yemek ve meyveye yine 50 lira ödeyecek. Öğrencilikte bütçeyi dengelemek hem aileler hem de öğrenciler için önemli" dedi.

4 çeşit yemek 50 TL! Belediyeden öğrencilere büyük jest

4 çeşit yemek 50 TL! Belediyeden öğrencilere büyük jest

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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