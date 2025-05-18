Çağrı merkezinde chatbot çilesi bitiyor! Yerli yapay zekâ ile bekleme süresi azalıyor

Çağrı merkezlerinde uzun uzun bekleme çilesi sona eriyor. Yerli yapay zekâ platformu ile bekleme süresi azalıyor.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Yapay zekâ ile birlikte çağrı merkezlerinde de yeni bir dönem başlıyor. Bugünün klasik IVR sistemleri ve ‘chatbot’lar müşterilerin ihtiyaçlarını cevap vermekte yetersiz kalırken, Mplus tarafından geliştirilen bulut tabanlı yerli yapay zekâ platformu Buzzeasy, İstanbul Türkçesiyle daha akıllı ve kişiselleştirilmiş cevaplar veriyor. Yerel NLP (Doğal Dil İşleme) altyapısıyla donatılmış bu çözüm, Avrupa ve ABD gibi pazarlarda da rahatlıkla uygulanabiliyor.

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Mplus Türkiye & MENA Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ogan Atasagun, yapay zekânın global müşteri operasyonlarının yüzde 40’ını dönüştürmesini beklendiğini belirterek “Bu da yaklaşık 420 milyar dolarlık bir potansiyel anlamına geliyor. Ancak IVR ve ‘chatbot’lar problem olmaya başladı. Müşteriler bir an önce müşteri temsilcisine bağlanmak istiyor. Buzzeasy’e büyük dil modellerini entegre ettik. Üretken yapay zekâ sizin ne istediğinizi anlıyor, beklemenize gerek kalmıyor” dedi.

Yerli yapay zekâ ile çağırı süresinin yüzde 30’a varan oranda azaldığına dikkat çeken Atasagun “Buzzeasy ile 360 derece müşteri deneyimi sunuyoruz. Sadece hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmet sağlamakla kalmayan bu sistem, müşteri memnuniyetinde yüzde 20’elere varan artış sağlıyor. Platformun öğrenen altyapısı, kullanıcı etkileşimlerinden elde ettiği verilerle kendini sürekli geliştiriyor ve şirketlere zaman ve maliyet avantajı sağlıyor. Müşteri temsilcisi başına düşen eğitim ve işlem süresi de yüzde 17-20 oranında azalıyor” ifadelerini kullandı.

Buzzeasy, Türkiye pazarına uyum sağlarken; aynı zamanda ölçeklenebilir yapısıyla Avrupa ve ABD gibi pazarlarda rekabet avantajı sunuyor. Buzzeasy ile Şanlıurfa’daki bir çağrı merkezi çalışanının Danimarka, Hollanda gibi ülkelere rahatlıkla hizmet verebilir hâle geldiğini dile getiren Atasagun “İngilizce dilinde başarı oranı 97. Türkçede ise yüzde 80’ler civarında. Bu oranı 6 ayda yüzde 90’a çıkaracağız” diye konuştu.

Mplus Türkiye ve MENA CEO’su Banu Hızlı ise yapay zekânın insan kaynağını ikame etmek yerine güçlendirmek amacıyla konumlandırıldığını belirterek “Bugün kural bazlı süreçlerin yüzde 37’si otomasyonla yönetiliyor. Hedefimiz, bu oranı yapay zekâ ile yükselterek insan kaynağını daha karmaşık ve yüksek katma değerli görevlere yönlendirmek” dedi.