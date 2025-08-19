Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Güney Kore'de demiryolu faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Kore'de demiryolu faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Güney Kore'deki bir yolcu treni, demiryolu kenarında denetim çalışması yapan işçilere çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Güney Kore, facia gibi bir demiryolu kazasına sahne oldu. Kore Demiryolları'ndan (KORAIL) yapılan açıklamaya göre Daegu şehrinden Jinju şehrine giden bir yolcu treni, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Cheongdo bölgesinden geçtiği sırada demiryolu kenarında denetim çalışması yapan işçilere çarptı.

Güney Kore'de demiryolu faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Yerel saatle 10.50'de meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Trende bulunan 89 yolcudan yaralanan kimsenin olmadığı açıklanırken, askıya alınan seferler nedeniyle ulaşımda gecikmelerin yaşandı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

