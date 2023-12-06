6 Aralık 2023 10:18 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:34

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emeklilerin gündemide 5000 TL ikramiye yer alıyor. Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL ikramiyenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilecek. Merak edilenler arasında ise Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Emekliye 5 bin TL ne zaman hesaplara yatacak? soruları yer aldı. Detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere verilecek olan 5 bin TL ikramiye meclisten henüz geçmedi.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Çalışan emeklilere verilecek olan 5 bin TL ikramiyenin meclisten geçmesinin ardından kısa süre içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

Çalışmayan SSK emeklileri 5 bin TL ikramiye ödemesini 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde almıştı. Çalışan SSK emeklilerine de 5 bin TL ikramiyenin maaş ödemesinin benzer şekilde ödenmesi bekleniyor. Torba teklif Meclis Genel Kurulunda da kanunlaştıktan sonra çalışan emekliye toplam 23,5 milyar lira civarında ödeme yapılacak. İkramiye ödemelerinin 15 Aralık’tan itibaren yapılabileceği belirtiliyor.