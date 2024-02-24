Çalışmalarda sona gelindi! Kripto paralara vergi geliyor

Kripto para piyasalarının yasal zemine oturtulması için çalışmalar sürüyor. Hazırlıklarda sona gelinirken, üzerinde çalışılan taslağa göre kripto paralardan vergi alınması planlanıyor. Buna göre belli bir sınırı geçen kazançlar vergiye tabi olacak. Düzenlemenin seçim sonrası Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Düzenleme ile kripto para piyasasında belli sınırı geçen kazançlardan vergi alınacak.

KARA PARA AKLAMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kripto paralardan vergi alınmasını içeren düzenleme ile kara para aklamanın da önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme ile kripto para işlemi yürüten borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek. Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.

KRİPTO VARLIKLARA ŞİFRELEME GETİRİLECEK

Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için de belirli bir süre verilecek. Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlendi.

Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak. Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya ekle

DÜNYADA BENZER ÖRNEKLER VAR

Avrupa Parlamentosu önceki yıl vergi alınmasına yönelik kararı onaylamıştı.

Almanya'da 600 euro üzerinde değerler için kazanç vergisi uygulanıyor.

İsveç, kripto vergisi kapsamında yüzde 30'a varan oranda kesinti yapıyor.