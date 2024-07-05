Çaya yüzde 24 zam! Çaykur yeni fiyat listesini toptancılara gönderdi

Çaykur çay fiyatlarına yüzde 24 zam yaptı. 1 kilogramlık Rize Turist çayın tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 liradan 189,54 liraya yükselirken, Tiryaki çayın toptan satış fiyatı ise 149,68 liradan 185,66 liraya çıktı. Sektör temsilcileri önümüzdeki günlerde yeni zamların gelebileceğini söylüyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), çay fiyatlarına zam yaptı. Çaya ortalama yüzde 24 zam yapılırken, yeni fiyat listesi toptancılara gönderildi.

ÇAYKUR TURİST VE TİRYAKİ ÇAYI NE KADAR OLDU?

Çaykur'un en çok tüketilen çayları Rize Turist ve Tiryaki çayları. Zamla birlikte 1 kilogramlık Rize Turist çayın tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 liradan 189,54 liraya yükseldi.

Bloomberg'ten İrfan Donat'ın haberine göre, 1 kilogramlık Tiryaki çayın tavsiye dilen toptan satış fiyatı ise 149,68 liradan 185,66 liraya çıktı.

HEDİYELİK ÇAYLARA YÜZDE 68'E VARAN ZAM

Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların çoğunluğu yüzde 24 seviyesinde iken elekaltı, gurme, hediyelik gibi sınıflara ayrılan spesifik çaylardaki zam oranları ise ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 39-68 arasında değişiyor.

Çaykur, bayi alışlarında ortalama yüzde 22 olarak açıkladığı zam oranının bayinin sahaya satışında ortalama yüzde 24 oranında olduğunu bildirdi.

YENİ ZAMLAR GELEBİLİR

Sektör paydaşları, yaş çay alım fiyatını destek primi dahil yüzde 68 artıran Çaykur'un önümüzdeki dönemde kuru çay fiyatlarına kademeli olarak yeniden zam yapabileceğini ifade ediyor.