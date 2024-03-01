Cem Küçük emekliye seyyanen zam için canlı yayında tarih verdi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçim öncesi emekliye seyyanen zamma kapıyı kapatmıştı. Konu hakkında katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan gazetemizin yazarı Cem Küçük, emekliye seyyanen zam için tarih verdi. Küçük, "Bence Temmuz ayında yapılacak bir şey bu! Yani enflasyon artı bir miktar seyyanen zam seçimden sonra olur şu an olmaz ya da 2025’in başında olur." dedi.

Milyonlar "Emekliye seyyanen zam gelecek mi?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde seçim öncesi emekliye seyyanen zamma kapıyı kapatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, vatandaşlarımız için yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek ve kazançtan emeklilerimize hak ettiği kazancı vereceğiz. Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira 10 bin lira ekleyelim diyerek emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. 7 bin lira eklemek demek bütçeden 1,4 trilyon lira eklemek demek. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla, tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek bu ilave gideri karşılayabiliriz. Emeklilerimizin maaşlarının maliyeti değil, ilave artışların tutarıdır. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istemedikleri gibi atıp tutabilirler." ifadelerini kullanmıştı.

CEM KÜÇÜK EMEKLİYE SEYYANEN ZAM İÇİN TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından gazetemiz yazarı Cem Küçük'ten konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Küçük katıldığı canlı yayında emeklilere seyyanen zam yapılacak tarihi paylaştı.

SEYYANEN ZAM İÇİN SEÇİM SONRASINI İŞARET ETTİ

Seyyanen zam için seçim sonrasını işaret eden Cem Küçük, "Sayın Erdoğan da dedi, ‘Bu kadar verirsek askerin, polisin, sağlık çalışanının maaşını ödeyemeyiz’ dedi. Bence Temmuz ayında yapılacak bir şey bu! Yani enflasyon artı bir miktar seyyanen zam seçimden sonra olur şu an olmaz ya da 2025’in başında olur." dedi.

"AK PARTİ EMEKLİLER İŞİNİ GÖTÜREMEDİ"

Küçük sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti emekliler işini götüremedi, yönetemedi. Bunun için Sayın Erdoğan da ‘adaleti sağlayamadık’ dedi. Bakın bu çok önemlidir. Cumhurbaşkanı zaten bu konularda görür bunları yani. Anadolu'da dediğim gibi bakın geçen sene 7 bin 500 lira zam 2023 Ocak'ta kötü değildi. Çok yüksekti filan demiyorum ama kötü değildi ve insanlar şikayet etmedi.

Ama yüzde 100'e yakın enflasyonun olduğu yerde siz 7 bin 500 lirayı 10 bin lirada bırakırsanız olmaz. Mesela 13 bin lira olsaydı, en azından insanlar şunu diyecekti: 'Ya memura verdi seyyanen, bize de verdi' veya 'Onlara yüzde 50 bize de yüzde 50'… Bir adalet sağlanmış olacaktı. İnsanlar bu adaletsizliğe de biraz kızıp eleştiriyorlar.

"AK PARTİ OYLARI ANADOLU'DA BİRAZ DÜŞECEK"

Ben o yüzden temmuzu beklemek gerekir diye düşünüyorum. Bence milletten Anadolu'da bir tepki gelecek buna. Ben AK Parti'nin oylarının Anadolu'da biraz düşeceğini hep söylüyorum, yani çok yüksek aldığı yerlerde bile 3-5 puan düşebilir. Bu tür şeyleri de söylemek lazım.

Mesela AK Parti'de Sayın Erdoğan'a sunulan raporu söyleyeyim size; milletvekilleri cumaya gidiyor veya sabah namazına gidiyor. Anadolu'da bak, büyükşehirleri demiyorum. Yani Anadolu'da gittiğinde ya bu emekli maaşları falan filan böyle çok şikayet ediliyor. Yani AK Partili vekillerin şu an birinci gündeminde bu emekli maaşı var."