Cem Küçük 'duyum aldım' diyerek en düşük emekli ve memur maaşını açıkladı

27 Aralık 2023 21:28 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 23:11

2024 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından gözler emekli maaşının ne kadar olacağına çevrildi. Çalışan emekliler, 5000 TL ikramiye sevincini yaşarken, gözünü emekli aylığına yapılacak zamma çevirdi.

Türkiye Gazetesi yazarı ve TGRT Haber programcısı gazeteci Cem Küçük, Medya Kritik programında emekli ve memur maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 31 BİN TL OLACAK

En düşük memur maaşının 31 bin TL olacağını söyleyen Küçük, "En düşük öğretmen maaşı 39 bin TL olacak. Polis maaşı ise 43 bin TL olacak. Daha da fazla olsun, haklarıdır. En düşük memur maaşı 31 bin TL olacak. Özellikle medya sektöründe en az bu zam kadar zam yapılmalı ve kimse mağdur olmamalı." dedi.

EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Emekli maaşlarıyla ilgili aldığı bilgiyi paylaşan Cem Küçük, "En düşük emekli maaşı 11 bin 500 - 12 bin TL olacağını düşünüyorum. Emekliye %50'nin üzerinde zam yapılabilir. Prim günündeki adaletsizlik giderilecek." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETİ BİLMİŞTİ

Çalışanların merakla takip ettiği asgari ücretin yeni yılda 17 bin TL olacağını günler öncesinden söyleyen gazeteci Cem Küçük, komisyon asgari ücret için 16.000 TL rakamını belirlediği ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’e 17.000 TL’nin maliyetini sordurduğunu belirtmişti.