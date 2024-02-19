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    • Haberler > Ekonomi > Cem Küçük'ün canlı yayınında duyurdu! 1 Nisan'da emekliye çifte zam iddiası

    Cem Küçük'ün canlı yayınında duyurdu! 1 Nisan'da emekliye çifte zam iddiası

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cem Küçük, Emekli, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cem Küçük'ün canlı yayınında emeklileri havalara uçuracak bir kulis bilgisi paylaşıldı. "Emekliye bir zam daha gelir mi?" sorusuna cevap veren TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, 1 Nisan'ı işaret etti. Yıldız, emekli maaşlarına ve bayram ikramiyelerine ekstra bir zam daha gelebileceğini söyledi. 

    Seçim öncesi emekliye ek zam iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Emekli ikramiyelerinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasının ardından maaşlara ve ikramiyelere zam konusundaki tartışmalar yeniden alevlendi.

    CANLI YAYINDA TARİH VERDİ

    Cem Küçük'ün TGRT Haber canlı yayın ekranlarında yer alan programında emekliler için yapılacak ek zamla ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. "Emekliye bir zam daha gelir mi?" sorusuna cevap veren TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, 1 Nisan'ı işaret etti.

    "EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN YÜKSELEBİLİR" 

    TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, ek zam ihtimalinin kulislerde konuşulduğunu söyledi. Emeklilerin maaş zammı beklentisine karşılık vermek için hükümetin kolları sıvadığını söyleyen Yıldız, "Ek zam gelme ihtimalinin olduğunu söyleyenler var. Burada 1 Nisan tarihi işaret ediliyor, ekonomistler tarafından. Yani 1 Nisan'da emekli maaşları yeniden yükseltilebilir" diyerek tarih de verdi.

    "İKRAMİYELER DE ARTABİLİR"

    Ramazan Bayramı ile ilgili ikramiyelerin 8-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacağını hatırlatan Yıldız, "Dolayısıyla bayram ikramiyelerine de öncesinde bir miktar artış gelebilir. Beklentiler de o yönde." diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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