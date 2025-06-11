Cevdet Yılmaz enflasyondaki hedefi açıkladı! "Refah artışı aldatıcı değil, kalıcı olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyondaki hedefin aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı olduğunu söyledi. Düşüşün sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Yıl sonu itibarıyla 20’li rakamları konuşmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl 10’lu rakamlar ve bir sonraki yıl ise tek haneye düşmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme dair değerlendirmelerini paylaştı.

Yılmaz, tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada enflasyondaki düşüşe dair şu notu düştü:

"Önümüzdeki 6 aylık dönemde de bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz ve yıl sonu itibarıyla da 20’li rakamları konuşmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl 10’lu rakamlar ve bir sonraki yıl ise tek haneye düşmeyi hedefliyoruz"

İşte Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Öncelikle şunu tespit etmemiz lazım. Bizim mevcut anayasamız bir darbe anayasasıdır. Türkiye, cumhuriyetin 2’nci yüzyılına girmiş durumda. Bir taraftan 15 Temmuz’la vesayeti tasfiye etmiş bir ülkeyiz. Sivil otoritenin tamamen hakim olduğu tarih 15 Temmuz sonrası çok daha net ortaya çıktı.

Türkiye artık eski Türkiye değil. Bu darbe anayasası utancından Türkiye’nin kurtulması ve sivil bir anayasanın yapılabilmesi lazım. Bu partiler üstü bir mesele. Türkiye’yi sivil ve özgürlükçü bir anayasa yakışır. Yeni anayasa da ortak akıl ve vicdanla olacak.

Bunu çeşitli bahanelerle farklı yerlere çekmeye çalışanlar da Türkiye’ye haksızlık yapıyorlar. Yapmaları gereken kabul etmedikleri konuları ortaya koymak ve ortak akılla, müzakereyle bu işlerin olgunlaştırılması.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

Mevcut infaz düzenlemesi ne getiriyor hatırlatmakta tekrar fayda var. İnfaz düzenlemesinde toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak önemli değişiklikler var. Bunun dışında kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalar için bu düzenlemede iyileştirici düzenlemeler var.

Kovid düzenlemesi ise ayrı bir başlık. Kovid döneminde de birtakım düzenleme ihtiyaçları doğmuştu. Burada şöyle bir argüman var. Aynı tarihte 2 kişi suç işliyor örneğin. Birinin hükmü daha erken belirleniyor. Hükmü daha erken belirlenenler kovid yasalarından faydalandılar. Aynı tarihte suç işleyip karar süreci uzayanlar bundan faydalanamadılar. Bu konuya ilişkin hususlar önümüzdeki süreçte Meclis’imizin takdiridir.

ENFLASYON

Geçen yılın mayıs ayında 75,5 olan yıllık enflasyon oranı, bu yılın mayıs ayı itibarıyla 35,4’e düştü. Yani 40 puanın üzerinde iyileşme var. 12 aydır üst üste bu yıllık oran düşüyor. En son 1,5 gibi bir rakam çıktı. Bu OVP programımızın bir başarısı. Önümüzdeki 6 aylık dönemde de bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz ve yıl sonu itibarıyla da 20’li rakamları konuşmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl 10’lu rakamlar ve bir sonraki yıl ise tek haneye düşmeyi hedefliyoruz.

Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı. Hangi göstergeye bakarsanız bakın Türkiye ekonomisi istikrarını artırıyor, sağlıklı bir büyüme yapısı geliştiriyor ve her geçen yıl bu hedeflerine daha fazla yaklaşıyor.

BELEDİYELERE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Ben bu yolsuzluk soruşturmalarını siyasi bir alana çekmeyi doğru bulmuyorum. Geçtiğimiz dönemde şöyle bir şey oldu. Ortada bir seçim yokken daha 3 yıl var seçimlere, İmamoğlu kendini Cumhurbaşkanı adayı ilan etti, şehir şehir dolaşmaya başladı.

Niye böyle yapıldı? Bu gelen süreci ‘Ben aday oldum diye bunlar başıma geldi’ diye algı oluşturduklarını düşünüyorum. Burada kararı verecek olan yargıdır. Yargının kararını beğenmeyebilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız.

Kurultay tartışmalarında da şikayet eden de CHP, mağdur olan da CHP’li, mağdur da CHP’li. CHP kendi içindeki kavgaya kutuplaştırma yapmamalı.