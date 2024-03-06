Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: Bu tarihten itibaren...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası tarafından enflasyon hedefleri doğrultusunda atılan adımları değerlendirdi. Yılmaz, yılın ikinci yarısını işaret ederek, "Tek haneli enflasyon oranlarına yeniden ulaşmaya kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşma adımlarına yönelik paylaşım yaptı. Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Ocak ayına göre ivme kaybetse de Şubat ayı enflasyonu beklentilerin üstünde gerçekleşmiştir. Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır.

2025 yılında enflasyonla mücadele süreci çok daha hızlanacaktır. Orta vadede (2026 perspektifinde) ise sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde tek haneli enflasyon oranlarına yeniden ulaşmaya kararlıyız."