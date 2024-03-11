İşsizlik rakamları sonrası ilk yorumlar: "Tarihi zirvesini yeniledi"

Bugün açıklanan işsizlik rakamları sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi. Cevdet Yılmaz, istihdam oranının bugüne kadar en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekerken Bakan Işıkhan "İstihdam sayımız özellikle kadın istihdamında yaşanan artışın etkisiyle 32 milyon 222 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı. Yılmaz paylaşımında, “Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; Ocak ayı işsizlik verileri, Aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek %9,1 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam oranımız da %49’luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin kişiye ulaşmıştır. İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bugün açıklanan verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan sosyla medya paylaşımında, "İstihdam sayımız özellikle kadın istihdamında yaşanan artışın etkisiyle 32 milyon 222 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. İşgücünde yaşanan artışı ise önümüzdeki dönemde hedeflerimizi gerçekleştirmek adına umut verici görüyoruz. İstihdamı yükseltmek adına politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜİK İŞSİZLİK RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ocakta bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.