CHP'den emekli ve asgari ücret için yeni zam çağrısı! Rakamları açıkladı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, en düşük emekli maaşının 40 bin liranın üzerine, asgari ücretin ise en az 52 bin liraya çıkarılmasını önerdi. Sarı, İBB'deki olası başkanlık seçimi, milletvekili dokunulmazlığı ve Candan Yüceer hakkındaki iddialara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, emekli maaşları ve asgari ücrete ilişkin partisinin önerilerini paylaştı.

EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Emeklilerin gelirlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Sarı, "CHP, en düşük emekli maaşının 40 bin liranın üzerine olmasını, memur ve işçi emeklilerinin de buna paralel olarak ücretlerinin artırılmasını ve asgari ücretin de en az 52 bin lira seviyesine çıkarılmasını öneriyor" dedi.

"MİLLETVEKİLİ OLMAK SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ DOĞURMAMALI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın yolsuzluk ve rüşvet suçlarının yasama dokunulmazlığı kapsamından çıkarılmasına yönelik önerisini de değerlendiren Sarı, düzenlemeye destek vereceklerini belirtti.

Sarı, "Bu önerinin her zaman yanında oluruz. Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili birtakım iddiaların, dokunulmazlık kapsamı dışında tutulmasını destekliyoruz. Dokunulmazlığın kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğünü doğurmamalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı

CANDAN YÜCEER'İN AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİASI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara da değinen Sarı, "CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Yeni Parti'den de AK Parti'ye katılacağına ilişkin duyumlar var" dedi.

İBB'DEKİ OLASI BAŞKANLIK SEÇİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olası bir başkanlık seçimine ilişkin konuşan Sarı, belediye meclisindeki siyasi dengelerin değiştiğine dikkat çekti.

Sarı, "Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleriyle DEM, CHP ve Yeni Parti'nin belediye meclis üyeleri arasındaki fark ciddi şekilde azalmış durumda. İstanbul'u AK Parti'ye kaptırmamak için birlikte hareket etme zeminini sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İstanbul'daki 8 belediye başkanıyla toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Sarı, belediye meclis üyeleriyle de yol haritasını değerlendirdiklerini söyledi.

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CHP'DE KURULTAY TAKVİMİ AÇIKLAMASI

Partisinin kurultay hazırlıklarına ilişkin soruyu da cevaplayan Sarı, süreçte herhangi bir aksama olmadığını belirterek, "Önceki takvime uygun biçimde süreç işliyor. Bugün, yarın askıdaki listelerle ilgili gelişmeleri görürsünüz" dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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