CHP'den Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusu kararı

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Cafer Mahiroğlu hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Cafer Mahiroğlu hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında “rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında soruşturma yürütüldüğünü belirttiği Mahiroğlu'nun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında mesnetsiz iddialar ortaya attığını savundu.

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Mahiroğlu hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “iftira” suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacağını bildiren Sönmez, hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade etti.

Sönmez, açıklamasında Mahiroğlu'nu iddialarını yargı önünde ispatlamaya davet ederek, CHP Genel Başkanı'nın tehdit, şantaj ve iftiralarla teslim alınamayacağını kaydetti. Mahiroğlu'nun Türkiye'ye dönerek yargı önünde hesap vermesi gerektiğini de belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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