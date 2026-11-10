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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 4 ilde 7 gözaltı

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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 4 ilde 7 gözaltı
Başlık ResmiCafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 4 ilde 7 gözaltı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. 4 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken soruşturmada daha önce rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları gündeme gelmişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4 İLDE İKİNCİ DALGA OPERASYON

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda 4 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 4 ilde 7 gözaltı
Başlık ResmiCafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 4 ilde 7 gözaltı

SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmanın ilk aşamasında 14 Ekim 2026'da 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İlk operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 8 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu belirtilen şirketlere el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı.

14 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının önceki açıklamasında, soruşturmanın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtilmişti.

Savcılık açıklamasına göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı bazı ihale süreçleri üzerinden haksız menfaat sağlandığı iddiaları araştırılıyor.

Dosyada, belediye ihaleleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı iddiasına yer verilmişti.

ŞİRKETLERİN PARA TRANSFERLERİ MERCEK ALTINDA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden gerçekleştirilen önceki incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar lirayı aştığı açıklanmıştı.

Mahiroğlu'nun şahsi banka hesapları ile bağlantılı şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para transferlerinin de incelendiği belirtilmişti.

Savcılık, bazı mal varlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar bulunduğunu bildirmişti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Son operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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