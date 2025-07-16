Çiftçi tehlikede, su krizi derinleşiyor: Milyarlarca liralık GAP yatırımları risk altında

Dicle Elektrik Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kuraklık tedbirlerine rağmen yapılan bilinçsiz sulamanın faturası hakkında açıklama yaptı. Enerji şebekesi üzerinde ağır bir yük oluşturan sulama faaliyetleri hakkında yetkililer bölgede su krizinin derinleşeceğini ifade etti. Su problemlerinin sebebine dikkat çeken uzman isim Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen GAP yatırımları konusunda yetkilileri de çiftçileri de uyardı...

Dicle Elektrik, hizmet bölgesindeki kuraklık tehdidine karşı kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

Mısır gibi yüksek su tüketen ürünlerin ekiminin bölgede sürdürülebilir enerji ve su kaynakları açısından ciddi riskler taşıdığını vurguluyor.

Şirket Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mısır ekimine yönelik kısıtlama kararına rağmen bazı çiftçilerin ikinci ürün olarak yüksek su tüketen mısır ekimine devam ettiğini ve bu durumun bölgedeki enerji şebekesine ciddi zarar verdiğini söylüyor.

Şanlıurfa'da da tıpkı Mardin'de olduğu gibi kısıtlama kararına rağmen yapılan plansız ekimler hem yer altı su kaynaklarını hem de enerji altyapısını zorlamaya devam ediyor.

17 MİLYAR TL YATIRIM

Şirket, kaliteli ve sürdürülebilir enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımlarını da aralıksız sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK regülasyonları doğrultusunda yürütülen çalışmalarla özelleştirme sürecinin başladığı 2013 yılından bugüne kadar yalnızca Şanlıurfa için 14 milyar TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştirildi.

Bu tutarın 2025 yıl sonu itibarıyla 17 milyar TL'yi aşması öngörülüyor. Dicle Elektrik, bölgeye yapılan bu güçlü altyapı yatırımlarının korunabilmesi için tüm paydaşların tarımsal üretim planlamasına hassasiyetle uyması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar GAP için yapılan bu yatırımların heba edilmemesi gerektiğini söyledi.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen Dicle Elektrik'in uyarısını destekleyen açıklamalarda bulundu.

YAĞIŞLARDA YÜZDE 60'A VARAN AZALMA YAŞANDI

2024-2025 dönemine ait meteorolojik verilere işaret eden Prof. Dr. Öztürkmen, Türkiye genelinde yağışların yüzde 40 ila 60 arasında azaldığını belirtti.

GAP bölgesindeki illerde ise bu düşüşün yüzde 55 ila 60 seviyelerine ulaştığını ifade etti.

Bu durumun tarım arazilerinde ciddi verim kayıplarına yol açtığını dile getiren Öztürkmen, "Bu yıl birçok çiftçimiz kuruya ekilmiş olan mercimek ve arpalarını hiç hasat etmeden sürdü. Bu hem ekonomik kayıp hem de çiftçi için büyük bir kriz anlamına geliyor" dedi.

Kuraklığın yalnızca kuru tarım yapılan arazileri değil, sulu tarım yapılan alanları da tehdit ettiğini söyleyen Öztürkmen, "Sulu tarım yapılan bölgelerdeki su kaynakları, örneğin Atatürk Barajı gibi göletlerin rezervleri de yağış azlığı nedeniyle düşüyor. Kuyulardan su çekerek yapılan sulamalarda da yer altı su seviyeleri giderek azalıyor" ifadelerini kullandı.

"SU BÜTÇESİ PLANLAMASI"

İklim değişikliği sebebiyle önümüzdeki yıllarda daha büyük kuraklıkların yaşanabileceği uyarısında bulunan Öztürkmen, su bütçesi hakkında şunları söyledi:

"Geleceğin nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu yıl yağışlarda yaşanan düşüş önümüzdeki yıl belki de yüzde 70 seviyelerinde gerçekleşecek. Bakanlığımızın geçmiş yıllarda almış olduğu 11 ildeki 50 ilçe için mısır desteği ödenmemesi konusundaki karar da önümüzdeki yıllarda daha fazla il ve ilçe için uygulanabilir. Dünya gittikçe ısınıyor. Bununla beraber iklim değişiklikleri söz konusu. Bu nedenle şimdiden önlem almalıyız"

"GAP İÇİN EKİM NÖBETİ SİSTEMLERİ"

GAP için ekim nöbeti sistemlerinin yeniden güncellenmesi ve daha az su tüketen ürünlere yönelinmesi gerektiğini ifade ederek, "Su kriziyle yalnızca tarımsal planlamayla değil, doğal dengeyi koruyarak da mücadele edilmesi gerekiyor. Suyun en önemli kaynaklarından biri doğa. Ağaçların ve orman alanlarının korunması, su bütçemizi artırmak için hayati önem taşıyor. Ayrıca modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması da suyun daha ekonomik kullanımını sağlayacaktır. Bütün bu tedbirleri şimdiden almalıyız" dedi.

YASAL DÜZENLEMELERE UYULMALI

Dicle Elektrik, mısır gibi yüksek su isteyen ürünlerin plansız ekiminin yalnızca su kıtlığı değil, aynı zamanda bölgedeki enerji arz güvenliği açısından da risk teşkil ettiğine dikkat çekerek, "Yasal düzenlemelere uyum sağlanmaması durumunda bölge genelinde uzun süreli ve yaygın elektrik kesintileri kaçınılmaz olabilir. Bu durum tüm abonelerimizin kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini riske atmaktadır. Kuraklıkla mücadelede tarımsal üretim planlamasına mutlaka riayet edilmesi gerekmektedir. Öncelikle mısır ekip elektrik bedeli ödemeyenlerin elektrik bağlantıları kesilecektir." açıklamasında bulundu.