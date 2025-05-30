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Çiftçi zor durumda! Bu yıl hasat yapamayacaklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çiftçi zor durumda! Bu yıl hasat yapamayacaklar
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’nın Kulu ilçesinde, yaşanan kuraklık çiftçiyi olumsuz etkiledi. Kulu'daki kıraç alanlarda ekilen hububat ürünlerinde hasat yapılamayacak.

Kulu’da yağışların yetersiz ve zamansız olması ve güneyden esen sıcak hava dalgasından dolayı arazi kontrolleri devam ediyor. Kontrollere İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Güven, Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk ve teknik personeller katıldı.

Çiftçi zor durumda! Bu yıl hasat yapamayacaklar - 1. Resim

ÇİFTÇİNİN GÖZÜ DESTEK ÖDEMELERİNDE 

Kulu genelinde 10 çevre mahallenin kırsal alanlarında yapılan kontrollerde, kıraç arazilerdeki ekilen hububat ürünlerinin hasat yapılamayacak durumda olduğu görüldü. Kuraklıktan zarar gören arazilerle ilgili verilecek destekler için çiftçilerin müracaatlarının ardından tespit çalışmaları yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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