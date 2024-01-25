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    Çiftçinin yüzünü güldürecek haber geldi! 650 milyon TL'lik ödeme yarın hesaplara yatacak

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Marmarabirlik, ortaklarına ürün bedellerinin yüzde 50'lik kısmını yatıracak. 650 milyon TL'lik ödeme yarın çiftçilerin hesaplarına geçecek.

    Çiftçinin yüzünü güldürecek haber geldi! 650 milyon TL&#039;lik ödeme yarın hesaplara yatacak
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 12 Ocak’ta biten alım kampanyasında ortaklarına yüzde 50 peşinat verdiği ürün bedellerinin geri kalanını yarın ve Nisan ayında olmak üzere iki taksit şeklinde ödeyeceğini duyurdu.

    Buna göre 650 milyon TL'lik ödeme yarın çiftçilerin hesaplarına yatacak. Ödemelerin kalan kısmı ise Nisan ayında hesaplara geçecek.

    Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu yıl öz kaynak çıkışının çok yüksek olduğu bir kampanya dönemi yaşadıklarını söyledi.

    Asa, bu kampanya döneminde 2 milyar 823 milyon TL değerinde ürün aldıklarını, geçen yıl ise bu rakamın 1 milyar 362 milyon TL olduğunu belirtti.

    "ÜRETİCİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Asa, ürün alım bedeli ödemelerinde geçen seneye göre yüzde 100’den fazla artış sağladıklarını ifade ederek, "Marmarabirlik ne kadar güçlü olursa üretici ortaklarımıza o kadar fazla destek olabilir. 2010 yılında göreve geldiğimizden beri üreticimizin refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bundan sonra da üretici ortaklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ÇiftçiÖdeme
    Haberler > Ekonomi > Çiftçinin yüzünü güldürecek haber geldi! 650 milyon TL'lik ödeme yarın hesaplara yatacak
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