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Çin petrolde sınıf atladı: Açık denizde yeni rezerv bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çin petrolde sınıf atladı: Açık denizde yeni rezerv bulundu
Petrol, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin'de Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Zhujiangkou Havzası’ndaki derin deniz alanlarında 102 milyon tonluk rezerve sahip petrol sahası keşfetti. Keşfin, Çin’de deniz petrol endüstrisi açısından bir ilk olma özelliği taşıdığı kaydedildi.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) Zhujiangkou Havzası’ndaki derin deniz alanlarında petrol rezervi buldu. CGTN TÜRK'ün haberine göre keşif 102 milyon tonluk rezerve sahip. Ayrıca derin katmanlı büyük ölçekli bir ham petrol sahası. Habere göre bu keşif, Çin’de deniz petrol endüstrisi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

CNOOC’un sondaj işlerinden sorumlu yönetici yardımcısı Xu Changgui, bu keşfin, Çin’deki deniz petrol endüstrisinin nitelikli gelişimi için sağlam bir kaynak temeli oluşturduğunu belirtti.

CNOOC, şubat ayında da Bohai Denizi’nde yeni bir gaz sahası keşfettiğini açıklamıştı. Bohai Denizi’nde yer alan “Bozhong 26-6” isimli petrol ve gaz sahasında 40 milyon metreküplük petrol ve doğal gaz rezervi bulundu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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