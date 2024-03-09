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Çin'de enflasyon yükseldi: 6 ay sonra ilk…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çin&#039;de enflasyon yükseldi: 6 ay sonra ilk…
Tüfe, Fiyat Artışı, Üretici Fiyatları, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin'de tüketici fiyatlarında 6 ay sonra bir ilk yaşandı. TÜFE Şubat ayında yıllık bazda 0,7 artış gösterdi.

Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını yayımlandı. Açıklanan verilere göre; tüketici fiyatları son altı ayda ilk kez yıllık bazda yükseliş gösterdi. Şubat ayında yıllık bazda yüzde 0,7 artan TÜFE'de beklenti yıllık yüzde 0,3 artış yönündeydi. Fiyatlar aylık bazda ise fiyatlar yüzde 1 artış gösterdi.

FİYATLARDAKİ ARTIŞIN NEDENİ

Fiyatlardaki artışın Yeni Ay Yılı tatili ile bağlantılı harcamalardan kaynaklandığı ifade edildi. Şubat ayında tüketici fiyatlarındaki yıllık artış 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

ÜRETİCİ FİYATLARI DÜŞÜYOR

Ülkede düşüş süren üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 geriledi. İç talebin zayıf kalmaya devam ettiğini ifade eden ekonomistler, ülkede deflasyonun bittiği sonucuna varmak için çok erken olduğunu dile getirdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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