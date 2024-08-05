Çin'den ucuza ürün getirip satanlara kötü haber! Bakanlık'tan yeni adımlar geliyor

"Alibaba", "Temu" gibi online platformlar aracılığıyla Çin'den ucuza ürün getirip Türkiye'de satışa sunanlara karşı harekete geçiliyor. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Konunun takipçisi olduklarını belirten Bakan Bolat, "Gerekli kararları da aldık, yakında göreceksiniz." dedi.

Son dönemde internet üzerinden Çin'den alınan ürünler gündem oldu. "Alibaba", "Temu" gibi online platformlardan alınan ürünler, geç teslim edilmesine rağmen ucuz fiyatı nedeniyle tercih ediliyor. Birçok kişi Çin'den ucuza aldığı ürünleri Türkiye'de satışa sunuyor.

ÇİN'DEN UCUZ FİYATLI ALIŞVERİŞ SONA MI ERECEK?

Ancak Çin'den ucuz fiyatlı alışveriş sona erecek gibi duruyor. Hükümet bu durumun önüne geçmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BAKAN BOLAT: GEREKLİ KARARLARI ALDIK

Çin'deki bazı internet sitelerinden ucuza ürün getirilip satılması konusunda konuşan Bakan Bolat, "Konunun çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları da aldık, yakında göreceksiniz." dedi.