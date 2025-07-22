Çinli firma Türkiye'yi seçti! O şehre 700 milyon dolarlık fabrika kuracaklar

Çinli teknoloji firması Astronergy, Balıkesir'de 700 milyon dolarlık yatırımla yıllık 5 gigavat kapasiteli yerli güneş paneli hücresi fabrikası kuracak. İnşaatın yıl sonunda başlaması, fabrikanın 2028'de tam kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Yatırım, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretiminde küresel merkez olma vizyonuna katkı sağlayacak. Üretimin yüzde 80'i ihracata, kalanı ise iç pazara sunulacak.

Çinli yüksek teknoloji firması Astronergy, 700 milyon dolar yatırımla Balıkesir'de 5 gigavat kapasiteli yerli güneş paneli hücre üretimi fabrikası kuracak.

YIL SONUNDA İNŞAAT BAŞLAYACAK

Güneş paneli üretiminde, güneş hücrelerinin verimliliğini artıran TOPCon 4.0 hücre teknolojisine sahip ekipmanların üretileceği fabrikanın, yıl sonunda inşaatına başlanması hedefleniyor. Türkiye'nin 2030'a kadar yüksek teknoloji üretiminde küresel merkez olma hedefiyle geliştirilen HIT-30 Programı kapsamında iki fazda inşa edilecek fabrikanın 2028'de tam kapasite hizmet vermesi amaçlanıyor.

YÜZDE 100 YABANCI SERMAYE

Astronergy Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya, yüzde 100 yabancı sermayesi olan bir şirket olduklarını ve alçak gerilim, yüksek gerilim ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Türkiye hikayemiz ise 2008'de Chint markası ile alçak gerilim teknolojilerini geliştirmemizle başladı." dedi. Kaya, Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörüne 2015'te Chint Green Energy ile giriş yaptıklarını, HIT-30'a ise güneş enerjisi panellerindeki hücre yatırımı planıyla başladıklarını anlattı.

Chint Grup'un, Çin'de enerji sektörünün en büyük şirketi konumunda olduğunu ve yenilenebilir enerji kapsamında 3 farklı disiplinle faaliyet gösterdiğini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Chint Green Energy bizim güneş enerjisi yatırım markamız, Chint Power inverter ve enerji depolama markamız, Astronergy ise panel üretimi ve satışında faaliyet gösteren markamız olarak Türkiye pazarında çalışmalarını sürdürüyor. Chint Grup altında faaliyet gösteren diğer markalarımızın küresel arenalarda yapmış olduğu başarılı hikayelerin yanına biz de yenilerini Türkiye'de eklemek istedik ve Türkiye'de Adana'da yerli üretim stratejimiz ile 1 gigavat kapasiteli güneş paneli üretim tesisini hayata geçirdik."

"YERLİ ÜRETİM GÜNEŞ PANELİ HÜCRELERİNİN TÜRKİYE'DE ÜRETİLMESİNİ PLANLIYORUZ"

Kaya, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Toplantısında teşvik belgesini aldıklarını belirterek, "Bu kapsamda TOPCon 4.0 teknolojisine haiz yerli üretim güneş paneli hücrelerinin Türkiye'de üretilmesini planlıyoruz. Balıkesir Organize Sanayi'nde arsa alımlarımızı tamamladık. Bu yılın sonunda doğru hücre fabrikamızın inşaatına başlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TOPLAM YATIRIM TUTARI 700 MİLYON DOLARA ULAŞACAK"

Toplam 5 gigavat kapasiteli fabrika yatırımının iki aşamada 2028'e kadar tamamlanacağını işaret eden Kaya, "Faz 1'de wafer ve hücre üretimimiz 3 gigavat olacak. Faz 2'de ise söz konusu kapasiteleri 5 gigavata çıkaracağız. 5'er gigavat wafer, hücre ve panel üretimi gerçekleştireceğiz. 2028 sonunda inşaat, arsa, makine yatırımlarıyla birlikte toplam yatırım tutarı 700 milyon dolara ulaşacak." ifadelerini kullandı.

ÇİN YATIRIMLARINDA TÜRKİYE ÖN PLANA ÇIKTI

Kaya, dünya genelinde, Kovid 19 salgınından sonra tek merkezli üretim modelinin riskli olduğunun orta çıktığını, tek merkezli tedarik zincirinin ne kadar büyük sorunlara sebep olduğunun tecrübe edildiğini dile getirdi. Üretim yerlerinin çeşitlendirilmesi ve riskin azaltılması amacıyla Çin'deki yerleşik düzenin farklı coğrafyalara aktarılmasına dair karar alındığını ifade eden Kaya, halihazırda Türkiye'de yürütülen faaliyetlerde yerel ekibin başarılarından dolayı, globalde yapılacak bazı yatırımların Türkiye'ye kaydırılmasına karar verildiğini söyledi.

Kaya, 12 gigavatı aşkın kapasite ile dünyanın en büyük güneş enerjisi yatırımcılarından birisi olduklarına dikkati çekerek, "Yani dünya genelinde en büyük Enerji Hizmeti Şirketi (ESCO) yatırımcılarından bir tanesiyiz. Bununla birlikte Astronergy, global yatırımlarının yanı sıra Türkiye'de güneş enerjisi sektöründe aktif oyunculardan biri konumunda. HIT-30 yatırımında ana hedef Amerikan pazarı ve Güney Avrupa'daki bazı regülasyon temelli pazarlar olarak öngörülüyor. Dolayısıyla üretimimizin yüzde 80'ini ihracat olarak, kalan kısmı için de yerli pazarı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİMDE ESNEKLİK İÇİN HİBRİT YATIRIM HEDEFİ

Yenilenebilir enerji gibi yüksek teknoloji sektörlerinde ürünün yaşam ömrünün çok kısa olduğunu, bu durumun üretimde esneklik kavramını ortaya çıkardığını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Konvansiyonel pazarlarda üretim ömrü 10 ila 20 yıl iken, yüksek teknolojide bu süreç 3 yıldan daha az olabiliyor. Biz güneş paneli üretimine başladığımızda, dünyada baskın hücre teknolojisi 'perc' iken bugün 'TOPCon' olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da kendi içerisinde birden fazla modeli söz konusu. Balıkesir'deki fabrikamızda TOPCon 4.0 hücre ile üretime başlayacağız. Faz 2'ye geçtiğimizde yani 3 gigavattan 5 gigavata çıktığımızda TOPCon kurmayı planlamıyoruz. O zaman yüksek teknoloji 'know-how' neyi gerektiriyorsa hücre yatırımını onu dikkate alarak yapacağız. Dolayısıyla orada bir hibrit yatırım olacak. Hem ticari rekabet şansımızı hem de teknoloji şansımızı kaybetmeyeceğiz."

Kaya, yatırımcı bir firma olduklarının altını çizerek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimini önemli ölçüde artıran Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı yarışmalarına katıldıklarını, bundan sonraki yarışmalara da katılmayı planladıklarını sözlerine ekledi.