Çukurova kesenin ağzını açtı! En düşük maaş 47 bin lira

Çukurova Belediyesi kadrolu işçi maaşlarında rekor artış kararı aldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “İşçilerimiz için ne yapsak azdır” diyerek en düşük işçi maaşının 47 bin TL olacağının müjdesini verdi.

Çukurova Belediyesi imzaladığı toplu sözleşmeye göre ücretlere yüzde 100 zam yapılarak en düşük kadro işçi maaşları 47 bin liraya çıkarıldı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve DİSK Genel İş Sendikası Adana 2 Nolu Şube Başkanı Serdar Çapar, arasında kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Çukurova Belediyesi’nde kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 100 zam yapılarak en düşük maaşı 47 bin liraya yükseltildi.

“İŞÇİLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, konuyla ilgili, “İşçilerimiz için ne yapsak azdır. Akılcı yönetimle belediyeyi borç batağından kurtardık ve düze çıkardık. Artık işçilerimize daha fazla imkan sağlayabiliyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Her zaman işçimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Biliyorum ki onlar da bizim yanımızda olacaklar. 31 Martta haklı davamızda işçilerimizle birlikte büyük zafer kazanacağız. İşçi kardeşlerimizle kazanacağız” şeklinde konuştu.

Kısa bir süre önce yine Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası Adana 2 Nolu Şube arasında şirket işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmış ve yine rekor bir artışla en düşük şirket işçisi maaşı 35 bin liraya çıkarılmıştı.