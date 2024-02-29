Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Çukurova kesenin ağzını açtı! En düşük maaş 47 bin lira

    Çukurova kesenin ağzını açtı! En düşük maaş 47 bin lira

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Çukurova kesenin ağzını açtı! En düşük maaş 47 bin lira
    Çukurova, Maaş Zamları, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çukurova Belediyesi kadrolu işçi maaşlarında rekor artış kararı aldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “İşçilerimiz için ne yapsak azdır” diyerek en düşük işçi maaşının 47 bin TL olacağının müjdesini verdi.

    Çukurova Belediyesi imzaladığı toplu sözleşmeye göre ücretlere yüzde 100 zam yapılarak en düşük kadro işçi maaşları 47 bin liraya çıkarıldı. 

    Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve DİSK Genel İş Sendikası Adana 2 Nolu Şube Başkanı Serdar Çapar, arasında kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Çukurova Belediyesi’nde kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 100 zam yapılarak en düşük maaşı 47 bin liraya yükseltildi.

    “İŞÇİLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR”

    Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, konuyla ilgili, “İşçilerimiz için ne yapsak azdır. Akılcı yönetimle belediyeyi borç batağından kurtardık ve düze çıkardık. Artık işçilerimize daha fazla imkan sağlayabiliyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Her zaman işçimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Biliyorum ki onlar da bizim yanımızda olacaklar. 31 Martta haklı davamızda işçilerimizle birlikte büyük zafer kazanacağız. İşçi kardeşlerimizle kazanacağız” şeklinde konuştu.

    Kısa bir süre önce yine Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası Adana 2 Nolu Şube arasında şirket işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmış ve yine rekor bir artışla en düşük şirket işçisi maaşı 35 bin liraya çıkarılmıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Nakliye fiyatları vatandaşı 'taşınmaktan' vazgeçirdi! Ücretler fahiş kiralarla yarışıyor - EkonomiÜcretler fahiş kiralarla yarışıyorAçlık ve yoksulluk sınırı belli oldu - EkonomiAçlık ve yoksulluk sınırı belli olduBakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum: Kişi başına milli gelir 2 bin 450 dolar arttı - EkonomiKişi başına milli gelir 2 bin 450 dolar arttıBitcoin 64 bin doları gördü! TL bazında yok böyle bir getiri… - EkonomiBitcoin yatırımcısına büyük kazanç sağladıTürkiye ekonomisi 2023 yılında beklentilerin üzerinde büyüdü - EkonomiTürkiye ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdüG20'de kritik görüşme: Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi - EkonomiG20'de kritik görüşmeAkaryakıta indirim! Tabela bu gece yarısı değişecek - EkonomiAkaryakıta indirim! Tabela bu gece yarısı değişecek
    Sonraki Haber Yükleniyor...