Çukurova'dan sonra gözler orada... 8 liradan hasat ediliyor! Satın alabilmek için erkenden tarlaya gelip sıraya giriyorlar

Türkiye'de Çukurova'nın ardından en büyük karpuz bölgesi olan Aydın'da hasaı telaşı yaşanıyor. 7-8 liradan hasat edilen karpuz için sabahın erken saatlerinde birçok ilden gelen karpuzcular ürünü alabilmek için tarlada saatlerce sıra bekliyor.

Çukurova'dan sonra en büyük karpuz üretim bölgesi olan Aydın'ın karpuzlarına olan talep her geçen gün artıyor. Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok ilden gelen taleplere yetişmek için sabahın erken saatlerinde kesime giren üreticiler ise talebi karşılamakta zorlanıyor.

SAATLERCE SIRA BEKLİYORLAR

Aydın bu yıl en üst kalite ve rekoltede karpuz üretimi yaparken, birçok ilden meşhur karpuzu almaya gelen pazarcılar da sabahın erken saatlerinde bostana girerek ürünlerini araçlara yüklemek için saatlerce sıra bekliyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesinden Aydın'a karpuz almaya gelen pazarcı Halil Çelik, "Aydın bölgesinin karpuzu çıktığı zaman başka bir yerde karpuz arayışına girmiyoruz." dedi.

"HAFTALIK 25 TON KARPUZ SATIYORUM"

Çelik, "Bu bölgenin karpuzu, aroması, şekli, her şeyi çok güzel olduğu için müşteri bu bölgenin karpuzunu tutuyor. Zaten Aydın karpuzu çıktıktan sonra diğer bölgelerin karpuzu pek rağbet görmüyor. Herkes karpuz sarmak için tarlada sıraya giriyor. Biz bunları tezgaha indirdiğimizde halk tarafından yoğun bir talep oluyor. Bizim gibi bu sefer müşteri de tezgahta sıra bekliyor. Küçük bir pazarcı olarak haftalık en kötü 20-25 ton karpuz satıyorum. Haziran'ın 10'u gibi başlıyor, Ekim'in 10'una kadar geldiğimiz oluyor. Yani bu bölge bitmedikten sonra hiçbir yere ayrılmıyoruz. Bu bölgenin karpuzu bitinceye kadar devam ediyoruz" dedi.

Germencik'ten Efeler'e karpuz almaya gelen Osman Alimoğlu ise "Yerli çıktı. Erken saatte geliyoruz. Geç saatlere kadar sıra bekliyoruz. Zaten Adana'dan sonra Aydın karpuzu geliyor. İlk orası çıkıyor sonra Aydın çıkıyor. Kalite olarak aynı kalite. Sadece sıra olarak biraz geç çıkıyor. İyi bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.

Söke'den gelen karpuzcu Özgür Kanık da şunları söyledi:

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ANLATAMAM" "Buranın karpuzunun kalitesini zaten söylemeye gerek yok. Yani kalitesini bildikleri için Antalya'dan, Burdur'dan, Denizli'den, birçok bölgeden gelen var buraya. Ben sabah saat 4'te buraya geldim. Daha bir sürü sıra bekliyorum. Müşteri memnuniyetini zaten anlatamam, çok güzel. Müşteriler çok memnun. Yaklaşık olarak doldurduğum aracımı iki günde bir tüketiyorum. Bazen bir günde tükettiğimiz de oluyor. Bunu da buranın kalitesine borçluyuz yani"

25 yıldır karpuz tüccarlığı yapan Tosun Demir de bu yıl rekoltenin iyi ancak fiyatların düşük olduğunu söyledi. "Bu yıl işimiz güzel, fiyatlar güzel değil." diyen Demir şu ifadeleri kullandı:

"TARLADA 7-8 TL HASAT EDİLİYOR" "Rekolte çok güzel, ihracatın yavaşlamasıyla birlikte fiyatlar düştü. Şu anda tarlada 7-8 TL hasat ediliyor. Marketlerde hala 15-20 TL bandında satılıyor. Vatandaş bunun hesabını bize soruyor. Biz de işin içinden çıkamıyoruz ama yapacak bir şey yok. Para kazanmıyoruz, bu yıl fiyatlar geçen yıla göre yarı yarıya düşük. Aksine rekolte de geçen yıla göre yarı yarıya fazla. Saat 5'te işçiler tarlaya gelip malı kırıp hazırlıyor, saat 6 gibi bizden mal alan arkadaşlar gelir arabaları sarılmaya başlar. Hasat, öğlene kadar devam eder, bazen saat 3'e kadar devam eder."

"ÇEVRE İLLERDEN GELENLER OLUYOR"

"Havalar şu anda normal. Birkaç gün içinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktığında daha da zorlaşacak." diyen Demir, "Karpuzun gelişimi de hızlanacak. Geçen yıl malı yetiştirmekte zorlanıyorduk, bu sene de malın sevkiyatında zorlanıyoruz. Allah'ın izniyle işin içinden çıkacağız. Türkiye'de Çukurova'dan sonra Ege Bölgesi'nde en rekolteli, en kaliteli mal Aydın'da yetişir. Tadı, aroması, boyutu, şekli, her şeyi ile birlikte karpuzda aranacak bütün özellikler Aydın'da olduğu için tercih ediliyor. Bütün çevre illerden gelen oluyor. Ayrıca bu kalitenin halk da farkında. Aydın toprağı kesinlikle, çok bereketli ve verimli. Saat 5'te bizimle birlikte gelen kilocu arkadaşlar var. Saat 3'e kadar bekliyor. Şartlar ne olursa olsun bu karpuzu sarıp gidecek. Çünkü müşterisi ona alışmış. Malın kalitesi aroması, tadı, onu çekiyor kendine. Aydın karpuzu hem tarlada hem pazarda müşteriyi sırada bekletiyor yani" şeklinde konuştu.