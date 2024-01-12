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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Yüzde 25 kira artışı sınırlama kalkacak mı?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira fiyatlarındaki artışlarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Yılmaz, kira artış sınırının kaldırılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadığını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Yüzde 25 kira artışı sınırlama kalkacak mı?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıkları ve enflasyonla mücadele konularında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, emekli aylıklarının dengeye taşınması için kanuni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira üzerinden ne tür iyileştirmeler yapılabileceğini değerlendirdiklerini ifade etti. 

    YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI SINIRLAMASI KALKACAK MI?

    Kira artışlarındaki yüzde 25 sınırına ilişkin soruları yanıtlayan Yılmaz, 2024 yılının dezenflasyon yılı olacağını ve çözümün enflasyonun düşürülmesi olduğunu dile getirdi. Kira artış sınırının kaldırılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadığını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Yüzde 25 kira artışı sınırlama kalkacak mı?

    ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDECEK

    Yılmaz, enflasyonla mücadele konusunda Türkiye'nin makro istikrarını sağlamak ve büyümeyi hızlandırmak amacında olduklarını dile getirdi. Yapısal adımların Türkiye'nin büyüme perspektifini güçlendirdiğini belirten Yılmaz, yıl ortasında enflasyonda belirgin bir düşüş beklediklerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele için araçlarını kullanmaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'deki disiplinli yaklaşımın daha fazla sermayeyi çekebileceğini vurguladı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Yüzde 25 kira artışı sınırlama kalkacak mı?

    KIDEM TAZMİNATINDA YENİ DÖNEM 

    Kıdem tazminatı konusunda da açıklamalarda bulunan Yılmaz, işçi, işveren ve kamu arasında bir uzlaşı sağlanması durumunda hareket edeceklerini söyledi. Kıdem tazminatı konusunda net bir tavra sahip olduklarını belirtti.

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Yüzde 25 kira artışı sınırlama kalkacak mı?
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