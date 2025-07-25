Damlaya damlaya ev sahibi yapacak... Hisseli konut satışı başlıyor! Süper kampanyanın detayları belli oldu

Vatandaşın küçük birikimlerle konut sahibi olması maksadıyla TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle Başakşehir’deki Damla Kent Projesi’nde hayata geçirilecek ‘Gayrimenkul Sertifikası’ için 4-8 Ağustos’ta talep toplanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Damlaya damlaya ev olur diyor, milletimizin en büyük hayallerinden birini daha gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.

ÖNDER ÇELİK - TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla İstanbul’da hayata geçirilecek Gayrimenkul Sertifikası, yatırımcıların küçük birikimlerle gayrimenkul projelerine ortak olabilmesini sağlayan alternatif bir yatırım modeli olarak 4-8 Ağustos tarihleri arasında halka arz edilecek. Emlak Konut GYO’nun Başakşehir’de inşa edeceği 5 bin 325 konutluk Damla Kent Projesi’ne dayalı olarak ihraç edilecek sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem görecek. Gayrimenkul Sertifikası modeline ilişkin detayların açıklandığı toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Damlaya damlaya ev olur diyor, milletimizin en büyük hayallerinden biri olan ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Birikimi olmayan vatandaşlarımızın çok cüzi miktarlarla ev sahibi olmalarını sağlayacak çok büyük bir adım atıyoruz” dedi.

KONUT PROBLEMİNİ KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ

Artan konut ve kira artışlarına karşı vatandaşların güvenli konutlara ulaşmasını kolaylaştıracak adımları hayata geçirdiklerini belirten Bakan Kurum, “Elbette ki biz, tüm bu zorlukları görüyor, vatandaşlarımızın sesine kulak veriyor, onların dertlerini kendi derdimiz biliyoruz. Daha iyisini nasıl yapabilirizin cevabını arıyoruz. Vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için de her enstrümanı kullanıyoruz. Gerek Gayrimenkul Sertifikası ile gerek yeni konut arzlarıyla birlikte konut sorununu kökten çözeceğiz. Her türlü iradeyi Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde gösterecek ve 81 ilimizi hem afetlere hazırlayacağız hem de bu kapsamda yapılması gereken tüm işleri bir koordinasyon içerisinde yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

HİSSE SENEDİ GİBİ ALINIP SATILABİLECEK

Gayrimenkul Sertifikası’nın vatandaşların küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracı olduğuna işaret eden Bakan Kurum, şu bilgileri verdi: Yani bu sertifika, gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan, Borsa İstanbul’da işlem gören, hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır. Bu yatırım aracını ilk etapta şehrin en kıymetli diyeceğimiz alanında Başakşehir’deki Damla Kent Evleri ile hayata geçiriyoruz. Bu sistemin en güzel yanı nedir biliyor musunuz? Birikiminiz az olsa bile, cüzi miktarlarla bu sertifikaları alarak yatırım yapmaya başlayabiliyorsunuz. Sertifikalarınızı biriktirdikçe, proje sonunda yeterli sayıya ulaştığınızda, o projeden ev sahibi olabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz, birikimlerinizi nakde çevirerek gelir elde edebiliyorsunuz. Mesela, hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız. Başvurunuzu yapıyorsunuz, beğendiğiniz daireyi seçiyorsunuz. O daire sizin için ayrılıyor, başka hiç kimseye satılmıyor. Proje tamamlandığında ise bakanlığımızın çatısı altında güvenle inşa ettiğimiz bu projeden tapunuzu alıyorsunuz.

YÜZDE 25 İNDİRİMLE 7,59 TL’DEN…

Damla Kent Evleri Projesi’nin sertifika bedelinin halka arz değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlendiğini açıklayan Bakan Kurum “İlk etapta 5 bin konutla bu halka arzı başlatacağız. Daha sonra İstanbul’un farklı alanlarında, Türkiye’nin farklı alanlarında bu projeyi hızla genişleteceğiz. Üstelik, tüm bu süreç bakanlığımıza bağlı TOKİ’mizin ve Emlak Konut’umuzun güvencesi altında. Yani, güvenilir, şeffaf ve tamamen vatandaş odaklı bir sistemi hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ORTAK SATIN ALMA İMKÂNI

Sertifika modelinin ortak konut alımına da imkân sunduğunu belirten Bakan Kurum “Bu sistemde paylı mülkiyet imkânı da var. Yani, iki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabiliyor. Tapuya isimleriniz, hisseleriniz oranında yazılıyor” dedi.

DEĞER ARTIŞINDAN FAYDALANMA AVANTAJI

Sertifika ile yatırım modelinin konut sahibi olmanın yanı sıra konut satın almadan gayrimenkul değer artışından yararlanma avantajı sunduğuna da dikkat çeken Bakan Kurum, “Bu sertifikalar, sadece ev sahibi olma fırsatı sunmuyor; bununla beraber gayrimenkul değer artışlarından da faydalanmanızı sağlıyor. Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için, istediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Satış emri verdiğinizde, sertifikalarınız o günkü borsa fiyatından satılıyor ve paranız hesabınıza yatırılıyor” açıklamasını yaptı.

İLK ETAPTA 1.540 KONUT İHRAÇ EDİLECEK

İlk etapta 1.540 konutun ihraç edileceği projede toplamda 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite yer alacak. İkinci etapta 674 konutun daha halka arz edilmesi planlanıyor. Projenin inşaatına 1 Ekim 2025’te başlanması ve 4 Şubat 2029’da tamamlanması hedefleniyor. Projenin toplam değeri 51,1 milyar lira, beklenen toplam satış geliri ise yaklaşık 64,8 milyar lira olarak açıklandı. İlk halka arz büyüklüğü ise 21,3 milyar TL olarak

belirlendi.

‘BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 673 BİN SOSYAL KONUT İNŞA ETTİK’

Bakan Kurum, 23 yılda vatandaşların güvenli barınma imkânına kavuşması için pek çok projenin başarıyla hayata geçirildiğine dikkat çekerek, “2002’den bu yana, ‘Herkes için yuva, herkes için umut’ dedik ve gece gündüz demeden çalıştık. Sosyal devlet anlayışıyla, vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma hakkına dair fırsatlar sağladık, en zor günlerde bile kampanyalar düzenledik, projeler yaptık. ‘Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak’ dedik, 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleriyle, İlk Evim Projesi ile, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla vatandaşlarımızın yanında olduk. Bugüne kadar tam 1 milyon 673 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle 5 milyon dar gelirli vatandaşımızın güvenli alanlarında yaşamasını temin ettik. Kentsel dönüşüm projelerimiz; 81 ilimizde devam ediyor. Özellikle İstanbul’umuzu riskli yapılardan kurtarmak, o beklenen büyük depreme hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında da 1 milyona yakın konutu dönüştürdük, milyonlarca İstanbulluyu güvenli evlerine kavuşturduk. Hâlen İstanbul’umuzun 39 ilçesinin her yerinde dönüşüme hız kesmeden devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

'PROJE, KİRAYI DÜŞÜRME AZMİMİZİN KANITI'

Gayrimenkul Sertifikası’nın vatandaşın uygun maliyetlerle güvenilir konuta ulaşması için atılan güçlü adımlardan biri olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum, şöyle konuştu: Şunun altını önemle çizmek isterim. Bu proje sadece bir yatırım aracı değildir. Bu proje kira fiyatlarını düşürme azmimizin bir kanıtı milletimizin yuva hayalini gerçeğe dönüştürme sözümüzün de bir ispatıdır. Onun için damlaya damlaya yuva olur diyoruz ve biz bu damlaları birleştirerek vatandaşımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız. Bu yüzden biz her bir vatandaşımızın yüzündeki tebessümü görmek çocuklarımızın güvenle büyüyebileceği bir yuvaya kavuşmasını sağlamak için hep birlikte durmadan duraksamadan çalışacağız.

‘YIL SONUNDA YENİ SOSYAL KONUT PROJELERİMİZİ BAŞLATIYORUZ’

Yıl sonunda başlatılacak sosyal konut projelerinin hazırlıklarının devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “Yıl sonunda yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz. Hem kentsel dönüşüme katkı sunmak hem de gayrimenkul kira artışlarını aşağı çekmek için yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. Şu anda TOKİ’mizle ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızla detaylar üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Ev sahibi olmayan, ilk evini alacak gençlerimizin, emeklilerimizin, dar gelirli ailelerimizin ve memur kardeşlerimizin ev sahibi olmasına destek olacak cumhuriyet tarihinin en büyük projesini inşallah Sayın Cumhurbaşkanı’mız yıl sonuna kadar milletimize müjdeleyecek” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNŞA SEFERBERLİĞİ: DÜNYADA ÖRNEĞİ YOKTUR

Türkiye’nin, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 500 bin konutu eş zamanlı inşa edebilme tecrübesini ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Kurum şöyle devam etti: Bugün deprem bölgesinde günde 550, saatte 23 konut inşa ediyoruz. 200 bin mimar, mühendis, işçimizle; depremzede kardeşlerimiz evlerine 1 saat daha erken girsin diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. 250 bin konutumuzu okullarıyla, parklarıyla, camileriyle, tüm yaşam alanları alt yapısıyla birlikte afetzede kardeşlerimize teslim ettik, kardeşlerimizin yaralarını sardık. Kalan 203 bin yuvamızı yıl sonuna kadar tamamlayacağız. İnşallah bu yıl sonunda her bir depremzede kardeşimizi sıcak, huzurlu ve güvenli yuvasına kavuşturacağız. Onlara sözümüz var. İnanın tüm bunları aynı anda yapmak, sosyal konut projeleri üretmek, kentsel dönüşümle evleri yenilemek; 11 ilde 500 bin konutu eş zamanlı yürütmek, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek; Türkiye dışında hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir. Dünyada da zaten başka bir örneği yoktur. Bu; sağlam bir teknik altyapı, güçlü bir irade, güçlü bir lider ve siyasi kararlılık gerektirir.

EMLAK KONUT GYO GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ: ÜÇ MODELDE İŞLEM YAPILABİLECEK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, projeye ilişkin sertifikaların 4-8 Ağustos tarihleri arasındaki halka arz edileceğini açıklayarak, “Vatandaşlarımız halka arz döneminde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım ve aracı kuruluşlar üzerinden talep ederek satın alabilecekler. Halka arz sonrası gayrimenkul sertifikası Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Gayrimenkul Sertifikası’nda üç ayrı modelle işlem yapılabilecek. Asli Edim yönteminde yeterli sayıda sertifika biriktiren yatırımcılarımız projeden doğrudan konut sahibi olabileceği gibi arkadaşlarıyla bir araya gelerek ortak bir alım da gerçekleştirebilecekler. İkinci olarak Tali Edim yönteminde konut sahibi olmayı tercih etmeyen yatırımcılarımız projedeki gayrimenkullerin değer artışından şeffaf bir biçimde faydalanarak bu getiriyi nakde çevirebiliyor olacaklar. Üçüncü yöntemde ise Borsa İstanbul’da işlem gören sertifikaların değer artışından faydalanmak isteyenler sertifikalarını yatırım hesabı üzerinden kolaylıkla alıp satabilecekler.

TOKİ BAŞKANI SUNGUR: HER SERTİFİKA ZAMANLA BİR DAİREYE DÖNÜŞECEK

TOKİ Başkanı Levent Sungur, sürdürülebilir yeni bir modeli TOKİ ve Emlak Konut tecrübesiyle hayata geçireceklerine vurgu yaparak, şöyle konuştu: Vatandaşlarımız bu model ile konut piyasasının sağladığı avantajlardan faydalanarak hem konut alabilecek hem de birikimlerini piyasa şartlarında faizsiz olarak değerlendirebilecektir. Diğer bir ifade ile küçük birikimlerle vatandaşlarımız, büyük bir projenin her metrekaresine ortak olabilecek, her bir sertifika zamanla bir daireye dönüşecektir. Yani damlaya damlaya ev olacaktır. Bu modelin kamu eliyle ve özellikle de TOKİ ve Emlak Konut gibi güçlü iki kurum üzerinden yapılması, yatırımcı açısından güven ortamını pekiştirecek ve daha avantajlı hâle getirecektir.