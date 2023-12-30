DASK poliçeleri her ay enflasyon oranında artacak

30 Aralık 2023 02:30 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 02:30

DASK’tan yapılan açıklamada, zorunlu deprem sigortasında azami teminat tutarının yükselerek 640 bin liradan 1 milyon 272 bin liraya çıkarıldığı hatırlatıldı. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelinin betonarme konutlar için 3.016 liradan 6 bin liraya, diğer konutlar için 2.080 liradan 4 bin liraya yükseldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda, poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrası olan poliçelerin teminatları her ay enflasyon oranında artacaktır. Bu sayede sigortalılarımızın teminatlarının güncel kalması amaçlanmıştır. Mevcutta poliçesi bulunan sigortalılarımız da teminatlarını iki katına çıkarabilir ve enflasyon korumasından faydalanarak muhtemel bir depreme karşı daha büyük güvence sağlayabilirler. Bunun için, acentelerine, banka şubelerine veya sigorta şirketlerine başvurarak, oldukça düşük maliyetli ek prim ödemesi yaparak poliçe eki düzenlemeleri yeterli olacaktır. Bizler bu vesile ile poliçesi olmayan vatandaşlarımızı DASK poliçelerini yaptırmaya, zaten poliçesi olan sigortalılarımızı da poliçe teminatlarını güncellemeye çağırıyoruz."

SEL VE DİĞER BÜTÜN AFETLERİ KAPSAYACAK

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştiren DASK’ın gelecek yılın ikinci yarısında sel başta olmak üzere bütün tabii afetlere teminat sağlar hâle geleceği belirtilen açıklamada “DASK olarak hedefimiz, yüzde 100 sigortalılık” denildi.