DenizBank ve EBRD’den kapsayıcı büyüme ve yeşil dönüşüm için 175 milyon euroluk finansman paketi

DenizBank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kadınların ve gençlerin yönettiği KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemek amacıyla üç farklı programı kapsayan 175 milyon euro tutarında finansman anlaşması imzaladı.

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DenizBank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 175 milyon euroluk finansman anlaşması imzaladı.

Finansmanın 50 milyon eurosu Türkiye İş Hayatında Kadın Programı (Türkiye Women in Business – TurWiB) kapsamında kadın liderliğindeki KOBİ’lere, 50 milyon eurosu Türkiye İş Hayatında Gençler Programı (Türkiye Youth in Business – TurYiB) kapsamında genç girişimcilere, 75 milyon eurosu ise Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı III (Green Economy Financing Facility – GEFF III) kapsamında enerji ve kaynak verimliliği başta olmak üzere yeşil dönüşüm yatırımlarına yönlendirilecek.

TurWiB programıyla kadınların yönettiği KOBİ’lerin finansmana erişimi ve işletme kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenirken, ilk kez katıldığı TurYiB programıyla gençlerin yönettiği işletmelerin yatırım, üretim ve istihdam olanakları desteklenecek.

Paketin yeşil dönüşüm ayağını oluşturan GEFF III, DenizBank’ın EBRD ile 2010 yılından bu yana yeşil tahvil dahil toplam 392 milyon dolar kaynak sağladığı yeşil finansman iş birliğini yeni yatırım alanlarıyla genişletiyor. Program kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil binalar ve temiz ulaşımın yanı sıra döngüsel ekonomi, tarım, sürdürülebilir turizm, mavi ekonomi ve belirli sürdürülebilirlik standartlarını karşılayan konutlar da finansman kapsamına alınıyor.

"FİNANSMANA ERİŞİMİ YAYGINLAŞTIRIRKEN YEŞİL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARINI DESTEKLİYORUZ"

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücünün artırılmasında, finansmana erişimin yaygınlaştırılması ve reel sektörün yeşil dönüşümünün hızlandırılması kritik önem taşıyor. DenizBank olarak kadınların ve gençlerin ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmeyi, KOBİ’lerin gelişimini ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş yatırımlarını desteklemeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Sürdürülebilir Finansman Çerçevemizle de bu alanlardaki faaliyetlerimizi somut kriterlere dayandırarak finansman kaynaklarımızı ekonomik, toplumsal ve çevresel değer oluşturacak yatırımlara yönlendiriyoruz. EBRD ile 17 yıldır sürdürdüğümüz köklü ortaklığımız, bu yaklaşımımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. EBRD’nin Türkiye’de iş birliği yaptığı ilk banka olarak başlayan ortaklığımızla bugüne kadar tarımdan KOBİ’lere, yeşil finansmandan dijital dönüşüme ve deprem bölgesinin finansmanına uzanan farklı alanlarda yaklaşık 1,1 Milyar Dolar kaynak sağladık. 175 milyon euro tutarındaki yeni finansman paketimizle de kadınların ve gençlerin yönettiği işletmelerin finansmana erişimini genişletirken, yeşil dönüşüm yatırımlarının daha fazla sektörde hayata geçirilmesine katkı sağlayacağız. Çok taraflı kalkınma bankalarıyla geliştirdiğimiz uzun soluklu iş birlikleriyle ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini ve rekabet gücünü desteklemeye devam edeceğiz.”

DenizBank ve EBRD’den kapsayıcı büyüme ve yeşil dönüşüm için 175 milyon euroluk finansman paketi

"BU FİNANSMAN PAKETİYLE, KAPSAYICILIĞI VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ EŞ ZAMANLI ELE ALIYORUZ"

EBRD Türkiye ve Kafkasya Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti ise konuyla ilgili değerlendirmesinde şöyle dedi: “Bu finansman paketiyle, Türkiye’de yürüttüğümüz üç temel programı, Kadınların İş Hayatına Katılımı (Women in Business), Gençlerin İş Hayatına Katılımı (Youth in Business) ve Yeşil Ekonomi Finansman Programı’nı (GEFF), DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz tek bir finansman işlemi ile bir araya getiriyoruz. İş birliğimizin kapsamını genişleten bu paket sayesinde kapsayıcılığı ve yeşil dönüşümü eş zamanlı olarak destekliyoruz. EBRD finansmanını; Avrupa Birliği, Türkiye Hazinesi ve Temiz Teknoloji Fonu’nun katkılarıyla bir araya getirerek kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı; 2023 depremlerinden etkilenen bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki yeşil yatırımları desteklemeyi hedefliyoruz.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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