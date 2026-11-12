İç sularda alabalık ve Türk somonu üretiminde Türkiye birincisi olan Elazığ, yıllık 40 bin tonu aşan üretimiyle 200 milyon dolarlık bir ekonomi oluşturuyor. Kentteki 200'ü aşkın işletme yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlıyor. Tesislerde işlenen porsiyonluk alabalıklar Avrupa Birliği ülkelerine, Türk somonu ise Rusya, Japonya, ABD ve Kanada gibi uzak pazarlara ihraç ediliyor.

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Keban ve Karakaya başta olmak üzere sahip olduğu geniş baraj gölleriyle Türkiye'nin en önemli iç su balıkçılığı merkezlerinden olan Elazığ, üretim kapasitesi ve ihracat hacmiyle sektördeki konumunu sürdürüyor. Kent genelinde faaliyet gösteren 200'ün üzerindeki işletmede üretilen alabalık ve Türk somonu, işleme tesislerinin ardından farklı dünya pazarlarına sevk ediliyor.

TÜRKİYE'DE İLK SIRADA

Sektörün mevcut durumu, üretim rakamları ve ihracat rotalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Gökhan Elgin, Elazığ'ın iç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

Denizi yok ama balıkta 1 numara! Avrupa, ABD, Japonya ve Rusya sıraya girdi

200 MİLYON DOLARLIK EKONOMİ

Kentteki üretimin yıllık 40 bin tonu aştığını ve yaklaşık 200 milyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştığını ifade eden Elgin, alabalık ve somonların Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Japonya, Amerika ve Kanada olmak üzere diğer dünya ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

Denizi yok ama balıkta 1 numara! Avrupa, ABD, Japonya ve Rusya sıraya girdi

"TÜRK SOMONU UZAK PAZARLARA İHRAÇ EDİLİYOR"

Üretilen balıkların boyutlarına ve türlerine göre farklı dış pazarlara gönderildiğini belirten Elgin, şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ, 200'ün üzerinde işletmeye ve 2 bine yakın istihdama sahiptir. Mevcutta 3 tane işleme ve değerlendirme tesisi faaliyette olup, 2 tanesinin de birkaç ay içinde faaliyete girmesi söz konusudur. Yetiştirdiğimiz ürünlerden 'porsiyonluk' diye tabir ettiklerimiz genellikle Avrupa Birliği ülkelerine, 'Türk somonu' diye ifade ettiklerimiz ise başta Rusya, Japonya, Amerika ve Kanada olmak üzere diğer dünya ülkelerine ihraç edilmektedir."

Denizi yok ama balıkta 1 numara! Avrupa, ABD, Japonya ve Rusya sıraya girdi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIElazığ

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