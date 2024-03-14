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Haberler > Ekonomi > Avlanması yasaklanan türler açıklandı! Yarından itibaren cezası var

Avlanması yasaklanan türler açıklandı! Yarından itibaren cezası var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Avlanması yasaklanan türler açıklandı! Yarından itibaren cezası var

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İç sularda balık popülasyonunun zarar görmemesi adına devreye alınan tebliğ ile sazan, kadife, siraz gibi balık türlerinin avlanması yasaklandı. Yasaklar 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

İç sularda balık av yasağı yarından itibaren devreye giriyor. 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında elinde Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın balıkları bulunan satış ve toplu tüketim yerlerinin tesisin bulunduğu yerdeki İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde stok tespiti yaptırmaları ve 22 Mart 2024 tarihine kadar stoklarını tüketmeleri veya satışını durdurmaları gerekiyor.

CEZASI VAR

Av yasağı döneminde yasak türleri avlayan veya satan balıkçılara idari para cezası ile yasaklı ürüne el koyma işlemi uygulanacak. Su ürünleri av yasağı denetimleri İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nde görevli teknik personel, emniyet ve jandarma personeli ile belediye zabıtaları tarafından yapılacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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