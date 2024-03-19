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Haberler > Ekonomi > Denizlerde istavrit alarmı! Av yasağı çağrısı geldi

Denizlerde istavrit alarmı! Av yasağı çağrısı geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Denizlerde istavrit alarmı! Av yasağı çağrısı geldi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkçılık sektöründendenizlerde yasal boyun altında kaldığı gözlenen istavrit için önlem talebi geldi. Bu görüşe göre; stoklara daha fazla zarar gelmemesi için avcılığının durdurulması gerekiyor.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, av sezonunun balıkçılar ve vatandaşlar açısından olumlu devam ettiğini, Türkiye'nin, balıkçılık konusunda Avrupa'da öne çıktığını söyledi. Özkaya, Türkiye'nin levrek ve çipura yetiştiriciliğinde dünyada ilk sırada olduğunu aktardı.

ÇOĞU YASAL BOYUN ALTINDA

Balıkçılık sektöründe artan yetiştiriciliğe karşı yakalanan balık miktarında düşüş olduğuna dikkati çeken Özkaya, "İklim değişikliği, aşırı avcılık ve ilgili tebliğe uygun avcılık yapılmamasından dolayı denizlerde balık stokları düştü. Bu nedenle yakalanan balık miktarında da büyük düşüş oldu. 2015'te yakalanan balık miktarı 432 bin ton iken 2023'te 330 bin tona düştü" diye konuştu.

Özkaya, balıkçılıkta belirlenen kurallara uymanın stokların artması için son derece önemli olduğunu belirterek, "Son günlerde yakalanan istavrit balıklarının çoğunun yasal boyun altında olduğu görülüyor. Geç büyümesi nedeniyle istavrit stoklarının toparlanması zaman alıyor, stoklara daha fazla zarar verilmemesi için bu balığın avcılığının durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BALIK BOYLARINA DİKKAT

Denizleri koruması gerekenlerin balıkçılar olduğunu bildiren Özkaya, "Denizler balıkçılarımızın ekmek teknesi. Bu yüzden en çok balıkçılar balık varlığının devamlılığına özen göstermeli. Balıkçıların avladıkları balıkların boylarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

Özkaya, denizlerde av sezonunun kısa süre sonra biteceğini aktararak, vatandaşın da yasal kriterlere uymayan balıkları satın almamasının önem taşıdığını kaydetti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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