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Depremzedelere ne kadar ödendi? DASK Genel Müdürü açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Depremzedelere ne kadar ödendi? DASK Genel Müdürü açıkladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açılan dosyalar kapsamında ödenen tutarı açıkladı. Selva Eren'in paylaştığı bilgilere göre; DASK 600 bin dosya kapsamında depremzedelere 35 milyar lira ödedi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Müdürü Selva Eren, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde 2 gün önce başlayan "7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması"nın final gününde düzenlenen törende konuştu. DASK'ın hasar ödeme kapasitesini 25 milyardan 280 milyar lira seviyelerine çıkardıklarını aktaran Eren, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bilgiler verdiği değerlendirmesinde şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinin sebep olduğu bu büyük yıkımın ardından vatandaşlarımızın yanında olmak ve yaşanan acıların izlerini bir nebze hafifletebilmek adına çalıştık, elimizden gelen her türlü imkanları seferber ettik. DASK'ın kurulduğu günden Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığın 2023 yılına kadar ödeme yaptığı dosya sayısı 114 bin ve ödediği rakam 1,5 milyar liradır. Yalnızca Kahramanmaraş depremlerinde ise DASK'a ulaşan dosya sayısı 600 bin, ödenen tazminat tutarı ise 35 milyar liradır. Bu rakamlar yönetilen sürecin büyüklüğünü çarpıcı bir şekilde özetlemektedir."

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Deprem sigortası sayısında artış olduğunu belirten Eren, şöyle konuştu: "Bugün 12 milyon konutun zorunlu deprem sigortası ile güvence altında olmasından gurur duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızla yüzde 100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya devam ediyoruz. Çalışmaları halen devam eden 2024 yılında hayata geçmesi için tüm kaynaklarımızı seferber ettiğimiz DASK zorunlu deprem sigortası ürün kapsamını genişleterek zorunlu afet sigortasına dönüştürülmesi ve doğal kaynaklı tüm afetleri kapsayacak olması DASK tarihinde atılmış en önemli adımlardan biri olacaktır."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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