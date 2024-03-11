Deutsche Bank tahmini revize etti! Gözler Merkez'in faiz kararında

Deutsche Bank'tan, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. Bu ay 500 baz puan faiz artışının 'yüksek ihtimal' olduğu kaydedildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte detaylar...

Deutsche Bank, Merkez Bankası'nın 21 Mart 2024 Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararına ilişkin tahminini revize etti. Enflasyon dinamiklerindeki kötüleşme nedeniyle bu ay 500 baz puan faiz artışı ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Bu ay gerçekleştirilecek PPK toplantısında banka, 1 hafta vadeli repo faizinin yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan analistler, şu ifadeleri kullandı: "Politikalar doğru yönde ilerliyor. Fitch'in son kredi notu artışı da ortodoks politikalara dönüşün bir yansıması. Ancak kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor. Bunların arasında kalıcı enflasyonist baskılar ve bankanın net rezervlerindeki belirgin düşüş de var. Yaklaşmakta olan yerel seçimler belirsizlik oluşturuyor. TL'deki değer kaybının Döviz talebini artıracağı endişesi de var. Uzun vadede TCMB'nin son çeyreğe kadar beklemede kalmasını ve faiz indirimlerinin kademeli olmasını bekliyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimiz yüzde 45."