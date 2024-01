Dev fuar haftaya başlıyor, mobilyada 3 milyar $’lık iş bağlanacak

17 Ocak 2024 04:53 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 04:59

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Türk mobilya sektörünün dünyaya açılan önemli fuarlarından Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 23-28 Ocak tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. 1.000’den fazla firmanın 3.000’den fazla markasıyla yer alacağı fuara ve yeni yapılanmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konfor Grup İcra Kurulu Üyesi Akın Can, Türkiye’nin mobilya ihracatının yarısının İstanbul Mobilya Fuarı aracılığıyla gerçekleştiğini belirterek “20 bin yabancı alıcı bekleniyor. Fuarda bu yıl 3 milyar dolarlık bir ihracat bağlantısı hedefleniyor. İki markamızla katılıyoruz” dedi. Konfor Grup; Konfor Mobilya ve Konfor Yatak markaları ile CNR Expo’da toplamda 750 metrekareyi bulan stantlarıyla yerini alacak.

MARKALAR TEK ÇATI ALTINDA

Konfor markası ile 1978’de İzmir’de başlayan sektör yolculuklarına her geçen gün büyüyen ve güçlenen iştiraklerini Konfor Grup çatısı altında toplamaya karar derdiklerini belirten Akın Can “Konfor Mobilya, Çetmen Mobilya ve Konfor Yatak ile inşaat sektöründeki markamız Landor İnşaat bundan böyle Konfor Grup çatısı altında çalışmalarına devam edecek. 2024’te Turquality destekli markamıza globalde 30, Türkiye’de 130 yeni mağaza eklemeyi hedefliyoruz. İstanbul Mobilya Fuarı’nın yeni yatırımcılarla buluşmamız adına bizler için kilit bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Kârlı bir iş ortaklığı ile yatırımlarının karşılığını global ölçekte almayı hedefleyen tüm yatırımcılarla iş birliklerine açığız” dedi.

30 MİLYON $’LIK YENİ TESİS

İzmir Kemalpaşa’da bu yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan 30 milyon dolarlık yeni yatırımları Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü hakkında da konuşan Can, 163 bin metrekare üzerine kurulu Türkiye’nin en büyük entegre mobilya üretim tesisi olacak kampüsün İzmir’in de en büyük 2. fabrikası olduğunu kaydetti. Tesisin 2 bin kişiye istihdam sağlayacağına işaret eden Can “Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü sayesinde 2024’te istihdam hedefimizi 2.500 kişiye çıkarmış bulunmaktayız” dedi. Konfor Grup olarak 2023’ü yurt içinde 130, yurt dışında 32 ülkede 14 adet mağaza ile kapattıklarını anlatan Can, cirolarının 1,5 milyar TL olduğunu, 2023’te 15 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını kaydetti. 2024 ihracat hedeflerinin 25 milyon dolar olduğunu anlatan Can, ülke sayısını ise 44’e çıkarmayı planladıklarını söyledi.

BU YIL 130 MAĞAZA AÇACAK

Bu yıl 130 yeni mağaza ve 2 milyar 750 milyon TL’lik ciro, önümüzdeki üç yılın sonunda ise toplam 450 mağaza ve 9 milyar TL’lik ciro hedeflediklerinin altını çizen Akın Can, şöyle konuştu: 2024 yılında özellikle iç pazarda tüketicinin alım gücüne paralel hareket eden firmaların pazar payında ciddi bir artış öngörüyoruz. Sepet fiyatları rakiplerimizin yarısında gelmiş durumda. İhracat pazarı açısından da Amerika ve Afrika’nın yeni pazarlar arasında yerlerini alacağını düşünüyoruz. Ayrıca, yatak pazarı için 2024 için oldukça potansiyelli bir yıl olacak diye düşünüyoruz.

İNŞAATTA BÜYÜYECEK, HALKA ARZI DÜŞÜNÜYOR

Şirket olarak önümüzdeki üç yılda yenilenebilir enerji projeleri için 10 milyon dolar yatırım planladıklarını anlatan Akın Can, inşaat firmaları Landor İnşaat’ın da Sarnıç bölgesindeki fabrika arazilerinde 6 milyar TL hasılat hedeflenen Landor 2 projesini hayata geçireceğini, bu projeye de 2-3 milyar TL bandında yatırım planladıklarını kaydetti. Can, önümüzdeki dönemde halka arz planlarının da olduğunu ifade etti.

'KONFOR'DA KADIN GÜCÜ'YLE 1.500 KADIN İSTİHDAM EDİLECEK

Tasarımlarını dünyanın 32 ülkesine ihraç eden Konfor Grup olarak 2024’ün en önemli projelerinden olacak ‘Konfor’da Kadın Gücü’ çalışmaları hakkında konuşan Can “2024 istihdam hedeflerimize uygun olarak, işe alım süreçlerinde pozitif ayrımcılık politikası ile hareket edeceğiz. Projemizle birlikte 3 yılın sonunda toplamda 1.500 kadın çalışan istihdamı planlıyoruz” dedi. Üretimde çalışan kadın oranının yüzde 25 olduğu şirkette hedef, 3 yıl sonra bu oranı yüzde 65’e çıkarmak.