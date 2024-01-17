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    Özel hastanelerde para karşılığı rapor önleniyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Özel hastane kurucularının üçte biri sağlık mensubu olacak. Hekim sayısı artırılacak. Bakanlık tarafından izin verilen hâller dışında rapor yazılamayacak. Bu hastaneler “İstirahat, iş göremezlik, ilaç ve ehliyet” için rapor verebilecek.

    Özel hastanelerde para karşılığı rapor önleniyor
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. Buna göre,  özel hastaneler sadece, tedavi ettiği hastaların istirahat, iş göremezlik, tedavide kullanılan ilaç, tıbbi cihaz, malzeme kullanımına yönelik sağlık raporları ile sürücü ve sürücü adayları için sağlık raporu düzenleyebilecek. Bakanlık tarafından izin verilen hâller dışında rapor veremeyecek. Böylece keyfi durumlar için para karşılığı sağlık raporu almanın önüne geçilecek. Özel hastanelerin sağlık raporu düzenleyebilmesi için hastane yatırımcılarının en az üçte birinin sağlık mensubu olması mecburi olacak. Sağlık raporu düzenleme izninin verilebilmesi için de iç hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi, göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarının hastane ruhsatında kayıtlı bulunması gerekecek. Ayrıca bu branştaki kurul üyesi hekimin hastanede tam gün esasına göre çalışması şartı aranacak. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Gündem > Özel hastanelerde para karşılığı rapor önleniyor
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