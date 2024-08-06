Didem Sekerel Erdogan, NielsenIQ’da kıtalar arası ek sorumluluk üstlendi

Dünyanın önde gelen bilgi hizmetleri ve tüketici zekası şirketi NielsenIQ ve yine dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden GfK’nın stratejik birleşmesi ile Didem Sekerel Erdogan, NIQ (NielsenIQ + GfK) Türkiye Genel Müdürü ve NielsenIQ Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika E-ticaret Bölge Başkan Yardımcılığına terfi etti.

Didem Sekerel Erdogan, NIQ (NielsenIQ + GfK) Türkiye Genel Müdürü görevine ek olarak yeni sorumluluğunda Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki 40’tan fazla ülkeyi kapsayacak şekilde, kıtalar arası geniş bir sorumluluk üstlendi. Yenilikçi yaklaşımı, yapay zeka içeren veri analitiğindeki öncü vizyonu ve ilham verici liderliğiyle tanınan Erdogan, yeni sorumlulukları kapsamında; NielsenIQ’nun EEMEA e-ticaret ekiplerine de liderlik edecek ve stratejilerine yön verecek.

DİDEM SEKEREL ERDOGAN VERİ ANALİTİĞİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI!

Erdogan, günümüzün hızlı değişen dünyasında veri analitiğinin; pazarı okumak, değerlendirmek ve stratejik bir şekilde yaklaşmak için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, tanımlayıcı ve betimleyici analizlerin ötesinde kestirimsel (predictive) ve öngörücü (prescriptive) geleceği tahminleyen yapay zeka uygulamaları ile başarıya giden yolu gösteren, taktik üreten ve stratejileri ortaya koyan modelleri yorumlayabilme becerisinin ön plana çıktığı yeni bir dönemde olduğumuzun altını çizdi. Erdogan, “Müşterilerimize son teknoloji ürünü platformlar aracılığıyla elde ettiğimiz gelişmiş analitikle birlikte, bütüncül bir perakende pazarının okunması ve en kapsamlı tüketici içgörülerini sunanarak, Tam Görünüm sağlıyoruz” dedi.

"GELECEĞE YÖN VERMEK İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIRIM."

Didem Sekerel Erdogan açıklamasında, “Müşterilerimizin memnuniyeti bizim birinci önceliğimiz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tutkuyla bağlı olduğum sektördeki yeni görevimde, yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir başarılar, sadece bugünü değil geleceği de tasarlamak ve geleceğe yön vermek için çalışmaya hazırım” dedi.

“Müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunmak konusunda tutkuluyuz.”

Sekerel Erdogan, “Müşteri memnuniyeti, NIQ’nun iş yapma biçiminin merkezinde yer alıyor. Müşterilerimizin geri bildirimlerini ve ihtiyaçlarını odağımıza alarak, servislerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Her gün, müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunma ve sürekli olarak kendimizi geliştirerek, müşterilerimizin büyüme yolculuklarında destek olmak konusunda tutkuluyuz” dedi.

“Türkiye’de FMCG pazarı 2024 yılının ilk 6 ayında %85 büyüdü, e-ticaret ise %91 büyüdü.”

E-ticarette en son verileri de değerlendiren Erdogan; "E-ticaret dünya çapında güçlü bir şekilde gelişmeye devam ediyor, Türkiye’de e-ticaret 2024 yılının ilk 6 ayında %91 oranında ciro büyümesi kaydetti. Aynı dönemde Toplam FMCG pazarının %85'lik bir büyüme kaydettiğini görmekteyiz. E-Ticaret satışları, bu yüksek performansla FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) pazarında %7’lik bir orana ulaştı. Teknoloji ve dayanıklı tüketim malları pazarındaki online ağırlığının %25 seviyesinde olduğunu göz önünde bulundurursak FMCG alanında henüz kat edecek mesafe olduğunu görmekteyiz. EEMEA (Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ülkeleri de güçlü bir e-ticaret potansiyeline sahip. FMCG e-ticaret pazarı, 2024 yılının ilk çeyreğinde Mısır'da %90, Romanya’da %35, Birleşik Arap Emirlikleri’nde %33 ve Suudi Arabistan’da %16 büyüme kaydetti” şeklinde konuştu.