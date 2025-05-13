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Haberler > Ekonomi > Diyarbakır’da 10 bin kişiye iş kapısı! Yurt içi ve yurt dışından talep yağdı

Diyarbakır’da 10 bin kişiye iş kapısı! Yurt içi ve yurt dışından talep yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Diyarbakır’da 10 bin kişiye iş kapısı! Yurt içi ve yurt dışından talep yağdı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Terörsüz Türkiye” süreci şimdiden meyvelerini vermeye başladı. Diyarbakır’da 10 bin kişiye iş kapısı olacak İmalatçılar Sanayi Sitesi’ne süreçle birlikte yurt içi ve dışından talep yağdı.

Diyarbakır İmalatçılar Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk “Herkesi buraya yatırıma bekliyorum. Şu anda da ciddi talepler var” dedi.

"BÖLGEMİZ HUZURLA BÜYÜSÜN"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise “İş dünyası olarak bu sürecin destekçisi olacağız. İstiyoruz ki yatırımlar artsın, gençlerimiz iş sahibi olsun, bölgemiz huzurla ve güvenle büyüsün. Diyarbakır, tarih boyunca ticaretin ve kültürün beşiği olmuştur. Barış ortamı ile bu potansiyelimizi tam anlamıyla açığa çıkarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi ve Karacadağ bölgesinde, bin dönüm arazi üzerinde 10 milyar TL’lik bütçe ile inşa çalışmaları devam eden İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İş Yeri Projesi’nde; hastane, spor tesisleri, idari binalar, otel, cami ve 1.200 ticari iş yeri yer alıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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